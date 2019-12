– Det kan være til fare for skipstrafikken, sier Harald Andreassen, regiondirektør i Kystverket Sørøst.

22. desember fikk Kystverket tips om plankene som har drevet langs kysten i Grimstad og Arendal, men fremdeles har ingen fartøy rapportert om mistet last.

– Det er uheldig. Jeg vil tro det har falt over bord fra et fartøy mellom Skagerak og svenskekysten, sier Andreassen.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Løse planker som ligger og flyter i sjøen kan være til fare for småbåter og fiskere, mener regiondirektør i Kystverket Sørøst Harald Andreassen. Foto: Odd Rømteland / NRK

Samlet inn seks tonn

En rekke privatpersoner, redningsfartøy og fiskere har jobbet med å berge store deler av plankehavet i land.

– På kort tid fraktet vi seks tonn trelast inn til nærmeste havn. Det er merkelig at det ikke er meldt inn, med tanke på de store verdiene, sier skipsfører Torjus Sundsdal ved redningsskøyta Inge Steensland.

Ifølge skipsføreren ligger det fremdeles flere plankehauger i sjøen, blant annet ved Torungen fyr ved Arendal.

Mannskap fra redningsskøyta Inge Steensland fraktet seks tonn trelast inn til Arendal havn. Foto: Redningsskøyta Inge Steensland

– Medfører stor risiko

I norsk farvann skal skip varsle Sjøfartsdirektoratet ved uhell, men kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus sier at de ikke har fått noen meldinger.

– Det er veldig synd at en slik hendelse ikke blir rapportert. Så mange planker i havet kan medføre stor risiko. Spesielt for små fartøy, men også for større fartøy som blant annet kan få dem i propellen.

– Kan det være noen grunn til at noen ikke melder fra om noe sånt?

– Det blir bare spekulasjoner, men det kan være noen er redd for økonomiske konsekvenser dersom man blir holdt ansvarlig. Så en mulig årsak kan være at noen ikke ønsker å ta ansvar for det som havner i sjøen.

– Er det mulig at et skip har mistet så mye last uten å legge merke til det?

– Jeg vil ikke utelukke det, for noen skip er veldig store. Men om mengden plank er så stor som rapportert her, er det store muligheter for at det burde ha blitt oppdaget, sier Aarhus.

– Jo større mengde som faller av, jo større sjanse er det for at man oppdager det.

Dag Inge Aarhus fra Sjøfartsdirektoratet sier det er et stort problem med last som faller av skip. Han sier store mengder containere havner i havet hvert år. Foto: Thomas Halleland / NRK

Planker ved Danmark

En av dem som bidro i oppryddingen var Jostein Vold. Han forteller at både fiskere og snekkere har vært ute i båter og sanket bygningsmateriale fra en bukt ved Homborsund i Grimstad.

– Det er materialer for mangfoldige hundre tusen. Noen har ment at det er last på nærmere 800 tonn, sier Wold.

Plankene er ikke bare observert langs sørlandskysten. Esben Hegland fra Kristiansand sier at han så mange planker i havet da han tok ferga fra Hirtshals til Norge rett før jul.

– Det var massevis, og det så ut som om det var helt nye materialer. Plankene dukket opp kanskje en halvtime ut fra Danmark, forteller han.

Store mengder bygningsmaterialer er berget i land i Grimstad. Foto: Odd Rømteland / NRK

