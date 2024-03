For om lag ein halv million kan du kjøpe Skalmen fyr, heilt ytst i skjergarden i Smøla, så langt nord du kjem på Vestlandet.

Med på kjøpet følgjer nesten 40 mål med holme, fyr med bustad, maskinhus og kai med naust. Det er over 200 kvadratmeter med bruksareal.

Men det er ikkje utan grunn at Kystverket har valt å selje det.

Skalmen fyr kan kanskje bli din, dersom du vil kjøpe det. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Skalmen er ein holme som for alle formål må bli rekna som nesten utilgjengeleg. Han er veldig vêrutsett, og har eit fuglefredingsvedtak frå 1. mai til 29. juli, som forsterkar utilgjengelegheita, seier Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Det betyr at ein ikkje får setje foten sin på øya tre av dei finaste månadene i året. Fyret er heller ikkje tilgjengeleg landevegen. Frå næraste by og flyplass tar det to timar og to ferjer før ein sju kilometer lang båttur ventar.

Skalmen fyr ligg i Smøla kommune i Møre og Romsdal.

Fyrstasjonen har ikkje vore bemanna på over 20 år, og Kystverket hadde bestemt seg for å rive det. Etter stor interesse frå fleire som ønsker å bevare fyret, er det no lagt ut for opent sal.

– Anten får vi avklart at nokon vil ta over stasjonen som han er, gjere noko med han og drifte han vidare. Eller så ender vi opp med å setje han tilbake til naturen, seier Tønnessen.

Sven Martin Tønnessen er direktør for transport, hamn og farlei i Kystverket. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Kostbart oppussingsprosjekt

Men ein må rekne med mykje arbeid og pengar til både drift og vedlikehald. Forfallet er stort og vêret har fått herje i mange vintrar.

– Kva slags stand er fyret i?

– Dårleg. Utvendig, dårleg. Innvendig, dårleg. Det kjem ganske tydeleg fram av prospektet at det er spesielle utfordringar der ute, både utvendig og utvendig, seier Tønnessen.

Slik ser innsida av fyrbustaden ut (desember 2022). Det har vore kvikksølv i fyrlykta. Kystverket har gjennomført saneringar og meiner nivået no er veldig lågt, men tilrår at kjøpar har kontroll på utviklinga. Også i maskinhuset er det mykje oppussing som ventar. Asbjørn Dyrnes i Skalmens venner er opptatt av å bevare den gamle fyrhistoria.

Skalmen er også digitalisert av Kystverket, og ein kan utforske det på sidene deira.

Fyret med bustad samt maskinhuset er oppført i år 1907. Den første fyrvaktaren var førstestyrmann Anton Lund, som var med på Gjøa-ekspedisjonen til sjølvaste Roald Amundsen.

Skalmen fyr ligg midt i eit naturreservat kor det hekkar mange fuglar. Det er blant anna talt opp mot 200 par svartbak og om lag 50 par ærfugl. Tidlegare har det òg hekka krykkje, gråmåse, fiskemåse og raudnebbterne, ifølgje prospektet.

Skalmen fyr er litt lettare å nå dersom ein har helikopter. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Eksepsjonell interesse

Ifølgje meklar Morten Boxaspen Høvik har det vore ei eksepsjonell interesse for det spesielle salsobjektet. Han oppfattar ein handfull av dei som seriøse.

– Eg håpar det er nokon som kjem hit og tar vare på objektet. Det håpar Smøla kommune, og det håpar eigentleg Kystverket, seier Høvik i Eiendomsmegler1.

Rundt 22.000 har klikka seg inn på Finn-annonsen per 8. mars, seier eigedomsmeklar Morten Boxaspen Høvik. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

I desember 2022 var den ferske venneforeininga Skalmens venner med Kystverket ut på synfaring.

– Vi er veldig glad for at det endeleg har kome på marknaden, det har tatt eit år. No treng vi tid til å områ oss. Det har vore nok ein vinter der ute, så forfallet har skride fram. For ei venneforeining så er økonomien den største utfordringa, seier Sindre Holberg i Skalmens venner.

Sindre Holberg (til venstre) og resten av Skalmens venner under synfaring på Skalmen i 2022. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

At dei kjem til å legge in bod er slett ikkje sikkert, då er dei avhengige av å ha ein samarbeidspartnar.

– Dette vil koste pengar. Kystverket fekk 6 millionar den gongen til vedlikehald, det seier litt om kva staten sjølv meinte, seier Holberg.

Ønsker bevaring

Smølværingen, som både er skipper og los, er først og fremst opptatt av at fyret blir bevart. Men han meiner ikkje kven som helst bør kjøpe det.

– Som lokal er eg positiv til alle som engasjerer seg for å bevare Skalmen som eit landemerke, og heier på. Samtidig er det viktig at dei som viser interesse tar det seriøst og veit kva det er. Vi som er lokale veit at det er krevjande vêrforhold der ute, og det må folk ta seriøst, seier Holberg.

Det følgjer også naust og kai med fyret. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Møre og Romsdal fylkeskommune meiner fyrstasjonen er eit viktig regionalt kystkulturminne som bør bli tatt vare på, og som er oppført i verneplanen deira.

– Fyrstasjonen blei bygd rett etter 1900 i den hektiske fyrbyggingstida vi hadde i Noreg på starten av 1900-talet. Det kom etter den tragiske ulykka som skjedde utanfor Titran sør på Frøya i 1899, då 142 fiskarar omkom, seier fylkeskonservator Hilde Arna Tokle Yri.

Skalmen er eit av dei fyra som ligg nærast der Titran-ulykka skjedde.