Politiet meldte ifra om brannen klokken 17.11, og brannvesenet har sendte ut mannskaper fra Kvinesdal, Mandal, Lyngdal og Flekkefjord.

Klokken 17:20 opplyste Politiet i Agder på Twitter at de ansatte ved omsorgssenteret hadde kontroll over beboerne i leilighetene.

Klokken 17:48 kunne politiet fortelle at bygget med totalt syv leiligheter var totalskadet, og brannsmannskapene jobbet for å hindre spredning av brannen.

Ingen personer skal ha kommet til skade i brannen.



Politiet oppfordrer beboerne i Kvinesdal om å lukke vinduer og dører på grunn av stor røykutvikling.

Klokken 18:47 opplyser politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Lettet over at ingen er skadet

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (Krf) er på vei til brannstedet. Han er først og fremst lettet over beskjeden om at ingen personer skal være skadet.

– Det er en dramatisk hendelse når et bygg tilknyttet Kvinesdal omsorgssenter står i full brann, men heldigvis ser det ut til å ha gått bra og at ingen har kommet til skade og det er det desidert viktigste, sier han til NRK.

Det er to uker siden en brannmann omkom under utrykning - en hendelse som har preget bygda sterkt den siste tiden.

Roser nødetatene etter tøffe uker

Ordføreren roser brannmanskapene som var raskt på plass, og fryktet det verste da den første meldingen om brannen kom.

– Det gikk kaldt nedover ryggen på meg, men jeg vet vi har et svært dyktig korps som kan håndtere slike situasjoner på best mulig måte.

– Hvordan håndterer dere beboerne som nå har mistet bostedet sitt?

– Nå er det viktig at de blir tatt vare på av operativt personale. Vi skal sørge for at de får den nødvendige oppfølgingen videre, avslutter ordøreren.