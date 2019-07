Brannbil i alvorlig ulykke – én omkommet

Totalt var fem personer er involverte i ulykken. Én er omkommet og to er lettere skadet bekrefter Agder politidistrikt.

Ulykken skjedde etter at en brannbil på utrykning til et oppdrag kjørte av veien i Kvinesdal. Ingen andre kjøretøyer er involvert i ulykken som skjedde på FV465. Politiet var raskt ute og beskrev ulykken som alvorlig

Brannbilen var på utrykning etter at en traktor hadde veltet lenger på Vesterdalsvegen på fylkesvei 465.

Meldingen om traktorulykken kom ved 12-tiden søndag. En halvtime senere kom meldingen om at brannbilen hadde kjørt av veien.

TAR AV: To luftambulanser rykket ut til ulykkesstedet. Foto: NRK-tipser Du trenger javascript for å se video. TAR AV: To luftambulanser rykket ut til ulykkesstedet. Foto: NRK-tipser

Ifølge vitner NRK har snakket med, var det to helikoptre på plass ved ulykkesstedet kort tid etter.

PÅ UTRYKNING: Brannbilen kjørte av veien mens den var på utrykning til et traktorulykke i Kvinesdal. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Vi jobber med å ta vare på de involverte og det gjøres undersøkelser for å finne ut hva som forårsaket utforkjøringen, sier operasjonsleder Sveinung Alsaker til NRK.

Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Krimteknikere fra politiet jobber nå på stedet sammen med havarikommisjonen og ulykkesgruppen hos Statens vegvesen.

Havarikommisjonen sier de har bedt politiet dokumentere eventuelle spor.

– Foreløpig forholder vi oss til politiet. Så bruker vi dagen i dag på å bestemme oss for hva vi gjør videre. Vi har mulighet til å gå inn og snakke med de som er involvert, sier direktør for veiavdelingen i Havarikommisjonen, Rolf Mellum.

Direktør for veiavdelingen i Havarikommisjonen, Rolf Mellum, sier til NRK at de foreløpig forholder seg til politiets informasjon. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Operasjonssentralen sier at de to personene som var involvert i traktorulykken har blitt fraktet til sykehuset i Flekkefjord, og at det ikke skal være snakk om alvorlige skader.

Politiets innsatsleder på stedet, Magne Langseth, sier til NRK at de pårørende og involverte i ulykken nå blir ivaretatt av et kriseteam.

– Det vil være en samling senere i kveld for de berørte, slik at de kan få den oppfølgingen de trenger, sier Langseth til NRK.