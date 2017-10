Rammet av to flommer på tre uker

– Det er grusomt. Rett og slett fryktelig ekkelt, sier Lunde til NRK.

Da NRK besøkte henne i Songe i Tvedestrand i formiddag sto vannet cirka 25 centimeter opp fra kjellergulvet. Verre var det søndag kveld. Da sto vannet nær en meter opp på veggen.

Det er andre gang 87-åringen er rammet av flom denne måneden. Flommen for tre uker siden førte også til vann i kjelleren, men da bare noen centimeter.

Nå er hun sliten, men takker familie og naboer som har hjulpet henne det siste døgnet.

Nytt flomvarsel oppjustert

Hittil har forsikringsselskapet IF fått inn cirka 30 meldinger om skader i Aust-Agder. Det er betydelig mindre enn forrige flom, men de regner med at det vil øke utover uka.

– De fleste skadene dreier seg om kjellere med vann, men vi har også fått inn en del bilskader, sier informasjonsdirektør i IF Emma Elisabeth Vennesland.

Dessverre for Lunde og andre i flomutsatte områder ser det ut til at uværet ikke er over. Flomvarslet for tirsdag er nå oppjustert til nest høyeste nivå.

– Vi får bare la det gå sin gang, men vi får håpe det ikke blir like ille, sier 87-åringen.

Anne Marie Lunde (87) fortviler over å nok en gang få vann i kjelleren. Foto: Leif Dalen / NRK

Fikk reddet ut det viktigste

Også naboen til Lunde, Inger Songe Braathen, fikk vann i kjelleren søndag. Årsaken er at Songevannet steg så kraftig at vannet flommet over veien mot husene deres.

Braathen beskriver vannmassene som heftige da det sto på som verst, men hun klarte å redde det meste av verdi.

– Sånn er det å bo nær et vann. Det er fint om sommeren, men vi er klar over at det kan skje, sier Braathen.

Kronprinsen: – Dramatisk

Da kronprins Haakon Magnus besøkte Kristiansand mandag delte han sine tanker om flommene agderfylkene har vært utsatt for de siste ukene.

– Det er jo veldig dramatisk. Jeg tenker på dem som er rammet og de som har fått hverdagen sin snudd på hodet.

– Heldigvis har det ikke gått menneskeliv tapt, men store verdier er tapt, og det er alvorlig nok, sier kronprinsen til NRK.