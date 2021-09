Fikk telefon fra akuttmottaket om at sønnen var død – viste seg å være en feil

Familien fikk en telefon fra akuttmottaket på Sørlandet sykehus i Kristiansand lørdag 4. september.

Beskjeden fra legen var at sønnen hadde mistet livet i en MC-ulykke på E18.

Det tok nesten én time før familien fant ut av at sykehuset hadde gjort en feil da de skulle identifisere den omkomne.

Da ringte sønnen, som er i 20-årene.

Det viste seg at det var en annen som hadde kjørt motorsykkelen som krasjet på E18. Dette var en mann i 30-årene.

Familien som først fikk dødsbudskapet ønsker ikke å bidra i saken, men har gitt NRK tillatelse til å dele historien.

Motorsykkelen krasjet ved rekkverket på E18. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Beklager hendelsen

Når dødsulykker skjer i trafikken, er det som regel rutine at politiet kontakter pårørende, ifølge sykehuset.

Dette skjedde ikke i dette tilfellet.

NRK har vært i kontakt med Agder politidistrikt, som ikke ønsker å kommentere saken. De henviser til Sørlandet sykehus.

– Vi beklager sterkt den belastningen dette har vært for familien det gjelder, sier fagdirektør Susanne Hernes.

Hun forklarer at det ble gjort en feil da de skulle identifisere den omkomne.

Det førte også til at dødsbudskapet ble overbrakt til feil pårørende.

– Det er vi lei oss for. Sykehuset har nå startet en intern gjennomgang av hendelsen for å finne ut hvordan vi kan hindre at dette skjer igjen, avslutter hun.