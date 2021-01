– Hva pokker er det som skjer nå, tenkte jeg. Jeg fikk helt sjokk og heiv meg i bilen.

Ole Martin Salte holder på å flytte fra Lista i Agder til Jæren i Rogaland. Han spiste frokost i sin nye bolig, da han lørdag morgen åpnet en snap som naboen på Lista hadde sendt ham.

Gjerdet han satte opp i fjor var kappet av flere meter på midten, med motorsag.

– Det er veldig trist. Jeg forstår ikke at noen kan gyve løs på en annen manns eiendom på denne måten.

Det var avisen Lister 24 som skrev om saken først.

Vil anmelde

Ingen av Saltes naboer har sett eller hørt hva som skjedde natt til lørdag. Gjerdet hans ligger ut mot veien og har ifølge Salte aldri vært årsak til konflikt.

– Jeg har en anelse om hvem som kan stå bak dette. Det har vært flere episoder med hærverk her på Lista i det siste. Jeg ringte politiet to ganger og ba dem komme ut, men de hadde ikke biler de kunne sende.

Gjerdet ble satt opp i fjor sommer. Nå må eieren sette opp et nytt. Foto: Daniel Ducros / NRK

Ingen økning i hærverk

Politiet i Farsund bekrefter at Salte var i kontakt med operasjonssentralen søndag ettermiddag.

– Ut ifra opplysningene som kommer frem i saken, skulle han ta kontakt med lokalt politi mandag. Det sier Kjell Arne Sandal som er fungerende lensmann ved Farsund og Lyngdal lensmannskontor.

Politiet har ikke opplysninger om at det er mer hærverk i området enn normalt.

– Det er ikke registrert noen økning i innmeldte saker angående skadeverk i Farsund-området etter nyttår 2021, ut over normalen.

Dersom forholdet anmeldes, vil dere da undersøke skadeverket?

– Dersom forholdet anmeldes vil etterforskingsskritt bli vurdert ut ifra opplysningene som fremkommer i saken, sier Sandal.

Politiet i Farsund vil vurdere etterforskningsskritt når en eventuell anmeldelse foreligger. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

– Håper noen melder seg

Huset til Salte skulle etter planen legges ut for salg i februar.

– Jeg må jo få fikset det på en eller annen måte. Men det blir enda flere utgifter, og jeg har lite midler fra før av.

Nå er skaden meldt til forsikringsselskapet.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han kjenner ikke til saken om det ramponerte gjerdet på Lista, men sier at på et generelt grunnlag vil en vanlig husforsikring dekke denne type skadeverk.

– Vi oppfordrer samtidig de som har gjort dette om å melde fra selv. Vår erfaring er ofte at mange er glad for at sannheten kom frem og at de kan legge saken bak seg.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige. Han håper de som har forårsaket hærverket vil melde seg.

Frykter mer hærverk

Har episoden gjort deg engstelig?

– Nei, jeg føler ikke at noen er ute etter meg spesielt, sier Salte.

I dag har han flyttet traktoren han hadde stående på Lista, opp til broren litt lenger inn i landsdelen.

– Jeg tok ikke sjansen på å ha den stående.