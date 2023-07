– Det er en glipp i rutinene, sier ordfører Bjørn Gunnar Baas (Sp) i Åmli.

Tirsdag kveld ble en fem år gammel jente alvorlig skadet etter å ha fått et basketballstativ over seg på lekeplassen ved Dølemo Oppvekstsenter.

Jenta ble sendt til Sørlandet sykehus i Arendal. Skadene er ikke livstruende.

– Det som har skjedd er bare tragisk. Det er så ille som det kan bli for familiene, og for oss som er ansvarlig for lekeplassen, sier ordføreren.

Agder politidistrikt undersøker nå om det har skjedd noe straffbart.

– Vi har snakket med noen av de som var på stedet, og tatt bilder, sier politibetjent Morten Tobiassen ved Åmli politistasjon.

Ordfører Bjørn Gunnar Baas (Sp) i Åmli beskriver lekeplassulykken som tragisk. Nå skal alle lekeapparatene på de kommunale barnehagene og skolene sjekkes. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Sjekker alle lekestativ

Kommunen har gått gjennom tidligere kontroller som er gjort på lekeplassen på Dølemo oppvekstsenter, og funnet av forrige kontroll var i mai.

– Lekeapparatene ble sist sjekket i mai, men mest sannsynlig har ikke denne (basketballstativet) blitt kontrollert, sier ordføreren.

Etter den tragiske hendelsen tirsdag kveld er nå kommunen i gang med å undersøke samtlige lekeapparat som tilhører de kommunale barnehagene og skolene.

– Vi gjør det for at det ikke skal være tvil om at de er sikre når vi starter opp barnehager og skoler.

Det er til sammen fire barnehager og to skoler i kommunen.

– Dette er noe som skal skje fort, understreker ordføreren.