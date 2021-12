– Se nå, sier Bjarne Tveit entusiastisk.

Han står foran et høyteknologisk skap med lys, skjermer og knapper.

– Nå tok jeg hovedsikringen. Og så er det fortsatt lys i alle rom!

Bjarne Tveit skrur av hovedsikringen Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Det spesielle huset på Fevik utenfor Grimstad har det meste av strømsparingsløsninger.

I kjelleren står et kjempebatteri på størrelse med et kjøleskap. Det er et 50 kilowatts batteri som kan forsyne huset med det som trengs av strøm i mange timer.

Det er dette som gjør at lyset ikke forsvinner når man tar hovedsikringen. Det kan lagre strøm hvis familien produserer mer enn de bruker.

– Hvis strømmen blir dyr en dag kan vi leve ganske lenge på bare dette batteriet. Og det kan fylles når strømmen er billig.

En skjerm viser strømflyten i huset. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

«Solblomst» og solceller

Eneboligen er trolig en av Norges mest avanserte i sitt slag.

Ute på plenen står en diger «solblomst,» som dreier rundt med sola gjennom dagen. Det gir solcellene optimal kraftfangst. Og nesten hele taket er dekket av solcelletakstein som kjører strøm inn på anlegget i huset.

Tveit forteller at de også har væske-vann-varmepumpe, vannbåren varme i alle gulv, viftekonvektor, solvegg med solcellepanel, svømmebasseng oppvarmet av solfangere, samt smarthus-system, som for eksempel slår av alt lys når alarmen aktiveres.

Selv midt på en god vinterdag kan instrumentene vise at familien er selvforsynt med strøm.

Familien har en «Solcelle-blomst» i hagen. Foto: privat

Utviklingen går sakte

De som selger strøm-spareløsninger til private hus, mener utviklingen burde gå fortere.

– Det går altfor sent og vi er opptatt av at det skal bli enklere for vanlige folk å kjøpe strømsparingstiltak, sier administrerende direktør i Electric AS Jon Helsingeng.

Han mener folk lett kan få ned strømregninga hvis de har råd til å investere.

Han tror batteriteknologi, lik det i huset på Fevik, er på vei inn i huset til folk flest.

– Særlig dette med en batteribank i huset er spennende, for da kan en lagre den strømmen en produserer. I tillegg har man en sikrere strømlevering. Her burde det komme inn statlige støtteordninger myntet på folk flest.

Jon Helsingeng, administrerende direktør i Electric AS Foto: Skjermdump

Dyr strøm

Denne vinteren er strømmen dyrere for mange enn den har vært tidligere.

Tirsdag var prisen over åtte kroner per kilowatt-time enkelte steder sør i landet. Det er mer enn vi noensinne har betalt.

Bjarne Tveit, som til vanlig jobber som byggmester i eget selskap, sier hovedmotivasjonen for tiltakene er å spare strøm.

Familien hadde tidligere et forbruk på 40.000 kilowattimer i året.

Nå raser prisen nedover for hvert tiltak som blir satt inn. Foreløpig er regninga halvparten av hva den var.

På taket er det solcelle-takstein. Foto: privat

– Jeg har mål om at den skal bli 75 prosent lavere enn før, sier Tveit.

Men det koster å spare strøm.

Alle tiltakene har kostet rundt én og en halv million kroner til sammen.

– Dette har jo også blitt hobbyen min, og hobbyer er ikke alltid billig. Men jeg tror og håper vi vil tjene på det over tid, sier Tveit.