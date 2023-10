Etterlyste i dobbeltdrapssaken funnet død

Politiet bekrefter at en foreløpig obduksjonsrapport viser at det var Alwan Ahmed Alawneh (46) som ble funnet død i sjøen utenfor Kristiansand tirsdag.

– Dødsårsaken er foreløpig ikke klar, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.

Han har vært etterlyst siden torsdag forrige uke, dagen etter at en mor og hennes datter (8) ble funnet død i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand.

Alawneh, som er far til den døde åtteåringen, er også siktet i saken. Politiet har understreket at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson.

Politiet bekreftet senest onsdag at de ennå ikke hadde fått kontakt med ham.

Pårørende er varslet.

Funn sjekket mot dobbeltdrap

Det var tirsdag at politiet fikk melding om funn av en død person i sjøen utenfor Kristiansand.

Politiet bekreftet at de ville sjekke funnet opp mot den pågående etterforskningen av dobbeltdrapet.

Da kunne de ikke si noe om kjønn eller hvor lenge vedkommende hadde ligget i vannet.

Onsdag formiddag opplyste politiinspektør i Agder politidistrikt Cecilie Pedersen at det er snakk om en mann, som er sendt til Oslo for obduksjon og identifisering.

Etterforskes som et dobbeltdrap

Etter at mor og datter ble funnet døde, ble et stort område rundt boligen i Vågsbygd sperret av.

Politiet etterforsker hendelsen som et dobbeltdrap.

De har hele tiden påpekt at siktede ikke nødvendigvis er gjerningspersonen.

De har heller ikke utelukket at flere personer kan være involvert.

Onsdag opplyste politiet at de fortsetter med undersøkelser i boligen der mor og datter ble funnet døde.

Politiet jobber også fremdeles med gjennomgang av videoovervåkingsmateriale og vitneavhør.

Dobbeltdrap i Vågsbygd. Blomster ved åstedet. Foto: Tom-Richard Hanssen-Olsen

Pårørende ønsker ro

Bistandsadvokat for de pårørende, Åse Johnsen Drabløs, har tidligere sagt til NRK at det er en ufattelig situasjon for de pårørende og at de ønsker ro.

Kvinnen og barnet begraves torsdag, opplyser bistandsadvokat Åse Drabløs. De avdøde skal begraves ved Voie kirke.