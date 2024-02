Erna Solberg mener folkeavstemningen var unødvendig

– Jeg mener en folkeavstemning var unødvendig, sier Høyre-lederen til NRK.

Fredag kveld ble resultatet fra folkeavstemningen om Søgne og Songdalen skulle forlate Kristiansand klart. Flertallet stemte for å beholde storkommunen:

54 prosent av velgerne i Søgne, hvor valgdeltakelsen var 82 prosent.

57 prosent av velgerne i Songdalen, hvor valgdeltakelsen var 72 prosent.

Selv om Høyre-lederen er glad for at det ble et tydelig resultat med høy valgdeltakelse, er hun kritisk til prosessen.

Erna Solberg presiserer at regjeringen hadde bestemt at kommunestyrene skulle avgjøre om en sak skulle tas opp på nytt, eller ei.

– Da Senterpartiet ikke fikk det som de ville, endret de lovene og sine egne planer. Det har skapt veldig stor grad av usikkerhet, sier hun.

Sande: – Det var viktig

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) mener det var viktig at folket ble hørt i en innbyggerhøring.

– Engasjementet er åpenbart stort. Det viser at det rett å høre folk i denne typen spørsmål.

Selv om saken har fått mye kritikk, opplever Sande at støtten for å gjennomføre avstemningen, økte etterhvert.

– Det har hele tiden vært hovedpoenget for meg at vi ikke overkjører folk og bruker tvang, slik som Erna Solberg og Høyre har gjort i kommunereformen. At man hører på innbyggerne og lar dem si sin mening i en slik prosess.

Det er ikke bare bra for deltakelsen og demokratiet, men også for legitimiteten i ettertid, mener Sande.

– I Søgne var det 53,9 prosent som sa nei til løsrivelse. Er det et såpass stort flertall at det gjør det lettere å si at dere lytter til det?

– Det er et klart råd slik vi oppfatter det. Vi har sagt hele veien at vi vil be folk om et råd og at vi vil lytte til det rådet vi fikk.

Sande sier regjeringen nå vil gå nærmere inn i valgresultatet, men presiserer at regjeringen vil lytte til resultatet i folkeavstemningen.

– Det er for mange små kommuner

Nå mener Erna Solberg at det er viktig at man bygger lag i kommunen og ser framover. Hun mener et tydelig resultat vil gjøre det lettere å legge saken bak seg-

– Slike stoppunkter skaper stor usikkerhet blant de som jobber i kommunen. Det skaper forstyrrelser i det som er det aller viktigste – at kommunen er til stede for de som trenger det mest.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen.

Det kommunale giftemålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte imot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne.

Han lovet at Søgne skulle bli en egen kommune dersom Sp tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner På oppdrag fra regjeringen fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av oppsplitting. I januar 2023 kom svaret.

Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand var inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar 2023 sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars 2023 ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ville endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen - i strid med Kristiansands vedtak.

SV sikret flertall for lovforslaget som åpnet for folkeavstemning. Hva har skjedd i Søgne-saken? Lovforslaget blir endret Forslaget om å endre Inndelingsloven ble behandlet i Stortinget 28. november 2023.

Senterpartiet, SV, Rødt og Arbeiderpartiet sikret flertall, og lovendringen ble vedtatt med 59 mot 40 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Folkeavstemning Fra 22. januar til 2. februar 2024 kan innbyggere i Søgne og Songdalen - som er minst 16 år i løpet av året - avlegge stemme.

Folkeavstemningen gjøres digitalt. Innbyggere som ikke kan, eller ikke vil stemme digitalt, kan stemme via brev. Forrige kort Neste kort

Dersom Høyre kommer til makten ved neste stortingsvalg vil Erna Solberg at kommunesammenslåing først og fremst skal skje frivillig.

Samtidig er hun klar på at regjeringen kan skjære gjennom i noen tilfeller, slik at ikke enkeltkommuner blokkerer sammenslåingsprosesser.

– Ansvaret er lagt på kommunepolitikerne slik at de må organisere seg på en god måte. Dersom man ikke vil at storting og regjering skal tegne kartet, legger det et større ansvar på politikerne, sier hun.

Høyre-lederen sier det kan bli krevende for det offentlige å tiltrekke seg best mulig kompetanse i et arbeidsmarked med færre folk i fremtiden.

– Det er viktig at Norge organiserer seg slik at de svakeste brukerne får de beste tjenestene. Vi har dessverre ikke en offentlig sektor som er organisert slik, og det er for mange små kommuner.

Glad for tydelig resultat

Are Herdlevær er leder for Fagforbundet i Kristiansand kommune. Han representerer rundt 3.500 ansatte i kommunen, og sier mange av medlemmene er fryktelig lei seg over det som skjedde, mens andre er fornøyde.

Are Herdlevær er leder for Fagforbundet i Kristiansand kommune. Foto: Miriam Grov

– Et giftermål er som regel enklere enn en skilsmisse. Det blir jo ikke den samme kampen om jobber som vi ville hatt om det ble en oppløsning, sier han.

Herdlevær er også glad for at resultatet ble så klart som det ble.

– Absolutt. Det store marerittet var å få 50,1 prosent den ene eller den andre veien. Da ville dette her aldri tatt slutt.