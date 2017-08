Enebolig i full fyr i Gjerstad

Politiet fikk inn melding om brannen klokken 18.33 tirsdag kveld.

– Vi fikk beskjed om at det var full fyr og overtenningen i en enebolig samt at de var to personer som hadde kommet seg ut av en av leilighetene. Det var én av disse som hadde varslet brannvesenet, opplyser innsatsleder Kim Stiansen til NRK.

Brannvesenet har nå kontroll på brannen. Foto: iGjerstad.no

Huset ligger ved Fiane i Gjerstad.

Politiet opplyst først at det er fire leiligheter i bygget, men det riktiger er at det er tre leiligheter.

Meldte seg

Politiet jobbet lenge med å få oversikt over beboere. Stiansen sier de nå har kommet i kontakt med alle beboere som har tilhørighet i huset. Alle skal være uskadet

– Det tok litt tid før vi fikk kontakt med alle. Vi har ingen informasjon om at det skal ha vært ytterligere folk i huset, sier Stiansen.

Politiet vet foreløpig ikke noe om brannårsaken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Forsøkte å redde kattunger

– Det var veldig dramatisk for dem som var inne da brannen startet. De brukte en del tid på å lete etter noen kattunger, men måtte gi opp og komme seg ut på grunn av all røyken, opplyser innsatslederen.

Det var ingen fare for spredning fordi det har regnet og er vått i terrenget. Brannvesenet dro bort en traktor og en bil som stod tett på huset.

– Huset er totalskadet. Det er en boenhet med tre leiligheter. Det bodde folk i to av leilighetene.