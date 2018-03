– Politiet fikk melding rett over halv tre i ettermiddag om at det hadde vært en mann inne i Spareskillingsbanken hvor han har truet til seg et mindre pengebeløp, og deretter forlatt banken rett etterpå, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane, til NRK.

En halvtime senere ble mannen pågrepet av politiet ved Domkirka i Kristiansand sentrum.

Brukte ikke skytevåpen

– Mannen ble pågrepet etter etterretning, etterforskning og god personkunnskap av tjenestemenn, sier Kleivane.

– Ble det brukt skytevåpen eller andre våpen under ranet?

– Det ble ikke brukt skytevåpen, men bortsett fra det vil jeg ikke på nåværende tidspunkt kommentere hvordan ranet har foregått eller hvordan hendelsen forløp, sier Kleivane.

Cirka klokken 14.30 i ettermiddag ranet en mann Spareskillingsbanken i Festningsgata i Kristiansand. Vedkommende er en kjenning av politiet og ble pågrepet ved Domkirka en halvtime senere. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

En kjenning av politiet

– Er vedkommende en kjenning av politiet?

– Ja, det er en person vi vet om fra tidligere. Bortsett fra det ønsker jeg ikke å si noe annet om vedkommende enn at det er en mann.

– Hva skjer med vedkommende nå?

– Nå er han pågrepet og brakt til arresten, sier operasjonslederen som ikke vet hvor mange bankansatte som var på jobb eller hvor mange kunder som var inne i Spareskillingsbanken.da ranet skjedde.

Politiet opplyser at det kun dreier seg om en gjerningsmann.

Politiet er på stedet for å etterforske ranet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Følger opp de ansatte

Banksjef i Spareskillingsbanken, Kenneth Engedal, sier til NRK at de nå er opptatt av å ivareta personalet som var på jobb da ranet skjedde. Han opplyser at ingen kom fysisk til skade.

– De blir fulgt opp av vårt beredskapsteam som vil komme på plass. Vi tilbyr også enkeltsamtaler til de som har behov for dette. Jeg var ikke selv vitne til ranet, men har ikke oppfattet at raneren var truende. Det gikk rolig for seg, men uansett er dette en tøff hendelse for de ansatte, sier Engedal.

– Spareskillingsbanken har opplevd ran to ganger tidligere. Drar dere nå nytte av disse tidligere hendelsene?

– Ja, man gjør jo det. Vi har laget oss prosedyrer og rutiner basert på de erfaringene for å håndtere slike hendelser på best mulig måte, sier Engedal.

Spareskillingsbanken i Kristiansand ble utsatt for ran i 2004 og 2007.