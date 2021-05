En av Norges mest kjente fortellinger blir til film

Den nye animasjonsfilmen spilles inn kun et steinkast unna den ekte Kardemomme by, som hvert år besøkes av nesten en million turister.

I år er det 30 år siden Kristiansand Dyrepark anla byen.

Nå skal trikken, Tante Sofie og resten av karakterene som bor der gjenskapes i miniatyr.

Thorbjørn Egners sønn har besøkt settet. Han er sikker på at faren ville blitt begeistret for at historien hans nå blir animasjonsfilm. – Jeg tror han gjerne ville vært med, sier Bjørn Egner.

– Det som er unikt er at settene er bygget opp i miniatyr og karakterene dataanimeres inn i etterkant, sier produsent Heidi Palm Sandberg.

Ved bruk av denne teknikken håper de å kunne ta bedre vare på historien.

– Man bevarer nostalgien fra Egners univers, samtidig som man får en bedre ansiktsmimikk, enn når man bruker dukker, sier hun.

Her kan du få en sniktitt fra settet

– En stor ære å få lov

– Dette er en historie om toleranse, som handler om at folk er folk. Historien mener jeg er viktigere enn noensinne, sier regissør Rasmus Sivertsen.

Han har tidligere regissert «Dyrene i Hakkebakkeskogen», som også er basert på Thorbjørn Egners verden.

– Det er en stor ære å få lov til å ta i dette universet. Det er kanskje Norges mest kjente fortelling og historie, sier han.

Regissør Rasmus Sivertsen mener historien om Kardemomme by er viktigere en noensinne. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Gøy at den spilles inn i Kristiansand Dyrepark

Filmen skal etter planen kunne ses på kino i 2022.

Også Per Arnstein Aamot, daglig leder i Kristiansand Dyrepark er begeistret for innspillingen.

– Vi er en liten del av det. Det er Qvisten animation og Nordisk Film som har lagd denne fine produksjonen. Vi er heldige som får være «location». Det har vi slåss for.

– Det er jo et gøy poeng at filmen om Kardemomme by blir filmet praktisk talt et steinkast fra Kardemomme by.