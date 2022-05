Dobling i salget av smykker for menn: – Jeg hater å gå ut døra uten

– Verden forandrer seg, og da må også mennene forandre seg, sier Siem Woldu Araya.

Han tar opp flere ringer fra lomma og tar dem på. Han synes det er både fint og kult.

Araya er ikke alene. For noe har skjedd når det gjelder menns forhold til smykker. På få år har en trend vokst frem.

Christoffer Espinoza Garrido har tatt turen til en gullsmed i Kristiansand. Der står han og kikker nøye på produktene som er utstilt i glassmontere.

– Det er på en måte min lille «guilty pleasure», sier han.

Nå er han på jakt etter nye øredobber i gull.

For ham har ringer og smykker blitt en måte å uttrykke seg på. En måte å skille seg ut i mengden.

Den stilmessige prikken over i-en.

Christoffer Espinoza Garrido tester ut et mulig nytt kjøp hos gullsmeden. Uten ringer og smykker føler han seg litt kjedelig og A4. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Internasjonale stilikoner

– Jeg tror veldig mange begynner å få øynene opp for hva tilbehør som smykker kan gjøre med et antrekk, og kanskje ikke minst en stil, sier Elise Alexandra Gulbrandsen.

Hun er moteekspert og VG-journalist, og har merket seg at smykker og ringer har blitt en del av hverdagslooken til stadig flere menn.

Gulbrandsen tror mange har fått sansen for det personlige preget smykker gir.

Hun tror også internasjonale stilikoner har vært med på å gi mannen i gata et nytt syn på smykker som tilbehør.

– Trendsettere som Harry Styles har vært med på å vise at smykker til menn ikke lenger er forbeholdt mansjettknapper og slipsnål.

Harry Styles har med sin eksperimenterende stil de siste årene blitt både moteyndling og stilikon for fans over hele verden. Foto: Skjermdump / Instagram Foto: Skjermdump / Instagram Foto: Skjermdump / Instagram

At interessen for bling har økt betraktelig, merkes også hos landets største gullsmedkjeder.

– I løpet av de tre siste årene har omsetningen i smykker og ringer for menn doblet seg i våre butikker og netthandel, sier markedssjef Vibeke Holann i Bjørklund til NRK.

Kjeden Gullfunn bekrefter pågangen.

– Gutta har helt klar større interesse for å smykke seg enn tidligere, og vi ser at smykkene i større grad er en del av hverdagsantrekket, sier produktsjef Nina Wassum.

Interessen er størst blant unge menn.

– Standard ringstørrelse for gutter er faktisk mindre nå, fordi ungguttene er en stor kundegruppe, legger hun til.

Flere norske kjendiser har kastet seg på trenden. Blant dem musikkartist Adrian Sellevoll. Foto: Skjermdump: Instagram Artist Chris Holsten krydrer ofte stilen med ringer eller smykker. Foto: Skjermdump: Instagram Det samme gjør realitydeltaker og programleder Pierre Louis. Foto: Skjermdump: Instagram Erlend Elias Bragstad kombinerer alt fra øredobber til smykker, ringer og klokke som tilbehør. Foto: Skjermdump: Instagram Artisten Ruben, her avbildet med et utvalg smykker rundt halsen. Foto: Skjermdump: Instagram / @gurosommer

– Verden forandrer seg

Influenser Embret Henock Haldammen tror amerikanske rappere og kjendiser har bidratt til å gjøre smykker populære blant menn.

Da han begynte å bruke smykker i sjette klasse på barneskolen, var rapperen Snoop Dogg den store inspirasjonen.

23-åringen fra Kristiansand går med smykker og ringer hver eneste dag.

– Jeg hater å gå ut døra uten. Da hender det ofte at jeg snur, sier han.

Embret Haldammen bruker smykker for å skille seg ut, og for tilføre stilen sin noe ekstra. Uten bling, føler han seg naken. Foto: Sondre Maurstad / Maurstadmedia Inspirasjonen henter han fra Snoop Dogg og andre amerikanske rappere og kjendiser.

Haldammen sier at de fleste i hans omgangskrets bruker smykker, ringer og klokker for å sprite opp stilen.

Og der han før kunne oppleve å få negative kommentar på grunn av smykkene sine, får han nå positive tilbakemeldinger og spørsmål om hvor han har kjøpt dem.

– Det er noe som blir mer og mer utbredt og sosialt akseptert.

Siem Woldu Araya fra Kristiansand synes det er fint at smykker og ringer har blitt mer populært blant menn. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Hot or not?

Men hva synes damer da, om at menn har omfavnet smykketrenden?

– Det gjør noe med stilen. Ser litt ekstra ut, sier Benedicte Greig.

– Jeg synes det er veldig fint. Men det er ikke alle som passer det, sier Tomine Hananger.

De to venninnene er likevel ikke i tvil om menn er penest med eller uten bling:

– MED, sier begge i kor. Selv har begge ringer på fingrene. Ringen på Benedicte sin tommel tilhører egentlig kjæresten.

Har kommet for å bli

Tilbake hos gullsmeden i Kristiansand er Christoffer Espinoza Garrido fremdeles på leting etter øredobber. I tillegg har han funnet seg noen ringer som det frister å kjøpe.

Hjemme har Garrido minst 20 ringer liggende. Han anslår at han har brukt godt over 20.000 kroner på smykkesortimentet.

Men det er alltid plass til flere:

Helst går han med flere ringer om gangen, og han stacker gjerne noen av dem oppå hverandre.

Garrido tror også at smykker og ringer som tilbehør for menn bare blir mer og mer akseptert.

Likevel tror han stilen fremdeles kan oppleves litt mer uvant for den eldre garde.

Det fikk han selv erfare en gang han kom hjem med et perlekjede rundt halsen.

– Mamma og de er ikke så veldig vant til det, men jeg synes det er veldig fint. Jeg har kompiser som også bruker det, så det blir litt mer akseptert blant oss, sier han med et smil.

Moteekspert Elise Alexandra Gulbrandsen tror trenden har kommet for å bli.

– Jeg tror at vi er klare for å pynte oss litt etter to år med pandemi, og at vi kommer til å være det ganske lenge, sier hun, og legger til:

– Og jeg tror at smykkene blir en naturlig del av hvordan vi vil pynte oss i tiden som kommer.