– Helium er ein avgrensa ressurs, og det er ingen tvil om at gassballongsalet 17. mai er ei økonomisk belasting for barnefamiliar. Det er ikkje eit produkt som er riktig i tida, seier Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H) til NRK.

Kristoffer Lyngvi-Østerhus vil nekte folk å kjøpe gassballongar 17. mai. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Det politiske fleirtalet i Arendal vil forby eller avgrense salet av gassballongar. Men politikarane vil hente inn meir informasjon før dei gjer eit endeleg vedtak.

– Symbolsk viktig

– Vi har alle sett kvalen som åt 30 plastposar. Her fyk ballongane opp i lufta. Alle ser det. Eg er utruleg glad for at det er tverrpolitisk einigheit i at dette er fortida, og Arendal er framtida som ein miljøby, seier Lyngvi.

– Heliumballongar er kanskje lite i det store bilete, men det er ein symbolsk viktig og riktig veg å gå, seier Anniken Solfrid Pedersen (Ap).

Berre timar etter formannskapsmøtet i Arendal, kom tilsvarande melding frå kristiansandspolitikarane. By- og miljøutvalet vil forby gassballongar 17. mai.

– Eigentleg vart eg litt overraska over at det er mogleg å forby desse ballongane allereie i år, så tett opp under nasjonaldagen. Min intensjon var eit forbod frå neste år. Men ingenting er betre enn eit nei no og for alle nasjonaldagar seinare, seier Petter Benestad (V) til Fædrelandsvennen.

Fleire kommunar med forbod

Dei to sørlandskommunane er ikkje dei einaste som innfører eit slikt forbod. Onsdag la Skien og Porsgrunn ned forbod mot ballongane.

– Vi ynskjer ikkje å bidra til at dyra våre skal lide og naturen forsøplast fordi vi feiarar vår fridom og vårt demokrati, skreiv 17. mai-komiteen på Skien kommunen sine nettsider.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) er kritisk til ballong-nekt.

– Vi kan ikkje innføre forbod kvar gong nokon ikkje likar noko. I staden for å innføre forbod kan vi heller prøve å sjå korleis ein kan gjere noko med det utan at det skal bli forbode, seier han.