Dansende politimann går verden rundt

I skrivende stund er videoen sett rundt 250.000 ganger på Facebook.

– Åååå, dæven. Er den vist så mange ganger? I utlandet også? Oi, nå fikk jeg hjertebank, sier politimann Kim Eirik Lee Nygaard som ikke visste at han ble filmet.

Viktig å skape relasjoner

Nygaard mener det er viktig å vise at de som jobber som politi også er vanlige mennesker.

– Det handler om å møte de vi faktisk skal hjelpe. Å møte dem når de ikke er i en krisesituasjon. Å møte de som ikke er kriminelle. Vi må vise folk at de kan stole på oss og skape relasjoner. Jeg tror det er en stor fordel om lokalbefolkningen føler at de kjenner oss, sier han.

Han innrømmer at han har lest kommentarene på Facebook.

– Vi i politiet pleier å få negative kommentarer i sosiale medier. Det er derfor veldig hyggelig at 30 sekunder med swing kan gjøre så mye fint. Jeg har danset i ti år, så det var greit å få brukt de kunnskapene også, sier han lattermildt.

Ble lovet kake

Det var Karsten Hjellebø som filmet politimannen.

– Det er kjempefint at de kom innom, sier Hjellebø som hyller den folkelige politimannen.

Patruljen kjørte tilfeldigvis forbi dansearrangementet til Arendal swingklubb.

Da ble de utfordret av danserne til å delta og Nygaard takket høflig ja.

– Når en så dyktig dame spør en mann om å danse, at på til en mann i uniform, da sier man ikke nei. Hun var kjempetøff. I tillegg ble jeg lovet kake. Så jeg fikk med åtte kakestykker til vaktlaget mitt, ler Nygaard.

Hjellebø er selv medlem av Arendal swingklubb og elsker å danse. Foto: Arendal Swingklubb

Internasjonal oppmerksomhet

Hjellebø la ut videoen som privatperson og skrev: «Så fikk vi besøk av byens voktere.»

Flere nordmenn har delt videoen og skriver at de setter pris på at politiet tar seg tid til slike morsomme avbrekk.

Snart ble videoen oppdaget i Sverige, og nå, en snau uke etter at den ble publisert, deles den i både Asia og Australia.

«This is the way Norwegian police officers spread happiness and security around the community. With dance and not violence», skriver en av de over 1.500 som har delt videoen.

Flere skriver at videoen symboliserer hverdagsglede og at man sårt trenger mer slikt i verden.

Danseglade i finværet

Ifølge Agderposten skal Bente Rotvik Hagne, politimannens dansemakker for anledningen, ha blitt veldig imponert over danseferdighetene hans.

Hun er med i Arendal Swingklubb og arrangerer dans den første lørdagen i hver måned.