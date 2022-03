– Markedet kommer nok opp på det høyeste prisnivået vi har sett de siste fem årene, sier Pål Erichsen.

Han er kategoridirektør i Optimera, som er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør.

Firmaet, som har rundt 140 Montér-butikker i Norge, har på sin egen nettside varslet prisendringer fra 1. april 2022.

– I over to år har vi hatt et sterkt marked med høy internasjonal etterspørsel, og på toppen av dette kommer utfordringer knyttet til krigen i Ukraina, sier Erichsen.

Kategoridirektør i Optimera Pål Erichsen, tror vi vil få de høyeste byggevareprisene på fem år. Foto: Pressefoto

– Opp til 20 prosent prisøkning

Krigen har ført til at det ikke lenger kjøpes inn varer fra Russland og Hviterussland, som er store produsenter av trelast og trebaserte produkter.

– Da må dette hentes fra andre markeder. De vil få større etterspørsel og prisen kan øke, sier Erichsen.

I tillegg vil varer som produseres ved hjelp av betydelige mengder energi, bli påvirket av høye energipriser.

Erichsen tror dette vil føre til en prisøkning på isolasjonsprodukter og gipsplater.

– Går det an å si noe om prisøkningen for eksempel på gipsplater?

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i siden det bare er indikasjoner i forbindelse med at råstoffprisene øker. Men vi tror prisoppgangen blir betydelig. Vi har varslet at den kan bli på opptil 20 prosent på enkelte produkter.

Norgips gipsplater kan bli dyrere nå. Maxbo proff anslår en prisøkning på inntil 17 prosent. Foto: Heidi Ditlefsen

Dyrere oppussing og husbygging

Neumann bygg, som er en av Nord-Europas største byggevareleverandører til bedriftsmarkedet, tror også varer vil bli dyrere.

Administrerende direktør Kjell Paulsrud, sier det vil bli vesentlig dyrere å pusse opp og bygge hus.

– En enebolig som kostet 6 millioner å bygge i januar i fjor, kan koste 7,5 millioner i sommer, sier han.

Paulsen håper de ventede prisene ikke vil føre til hamstring.

– Det må vi unngå om vi skal klare å holde hjulene i gang. Vi må sørge for at byggevirksomheter så langt det lar seg gjøre får det de trenger.

Maxbo proff har også varslet om prisoppgang på en rekke varer fra 1. april.

En liste over disse ligger på deres nettside:

Maxbo proffs liste over varer som øker i pris Ekspandér faktaboks Byggtre: inntil 7%

Interiørtre: inntil 8%

Bygningsisolasjon: inntil 21%

Grunnisolasjon (EPS og XPS): inntil 8%

Trebaserte plater: inntil 5%

Sponplater: inntil 28%

Gipsplater (Norgips): inntil 17%

Gipsplater (Gyproc): inntil 21%

Stål tynnplateprodukter (Europrofil): inntil 5%

Takprodukter/vindsperre: inntil 15%

Vinduer: inntil 5%

Dører: inntil 10%

Gulv: inntil 11% (noen kan ha høyere prisvekst)

Våtromsprodukter: inntil 12%

Våtromsplater: inntil 7%

Mørtel/sekkeprodukter: inntil 15%

Maling: inntil 13%

Festemidler/Jernvare: inntil 15 %

El-verktøy: inntil 7% Kilde: Maxbo proff

– Vanskelig å spå om framtiden

Pål Erichsen i Optimera forteller at det foreløpig er høy aktivitet i bransjen i Norge, men påpeker at økte priser er krevende for mange av deres kunder.

– Vi har kunder som må forholde seg til kontrakter de ikke klarer å heve prisene på.

– Hvor lenge vil de høye prisene vare tror du?

– Det er vanskelig å spå om framtiden, så det skal jeg ikke gjøre. Men jeg tror vi får se høye trelastpriser gjennom hele 2022. Jeg tror også vi må venne oss til et prisnivå som er litt under eller over det vi har nå en god tid framover, sier han.