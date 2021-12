– Dette er et demokrati og flertallet bestemmer. Nå ser det ut som vi mister flertallet. Det mest overraskende er at KrF går i spissen for å få med seg partiene på ytre høyre, sier ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til NRK i en pause.

Ordførerpartiene trengte kun én stemme for å få flertall for sitt budsjett.

I timene før møtet forsøkte de å få én eller flere fra Pensjonistpartiet til å stemme med dem.

Pensjonistpartiet bestemte seg til slutt for å stemme på borgelig budsjett. Fra venstre Kari Berthelsen, Jorunn Aaselle Aaslie og Svein-Harald Mosvold Knutsen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Til Kristiansands beste

Partiet var lenge på vippen. Tre timer ut i det direktesendte teamsmøtet signaliserte partiet likevel at de stemte for det borgerlige budsjettet.

– Dette er til Kristiansands beste. Eiendomsskatten og satsingen på eldre var viktige faktorer for valget vi tok, sier Svein-Harald Mosvold Knutsen (Pp).

JOKER: Svein-Harald Mosvold Knutsen (Pp) meldte nylig overgang til Pensjonistpartiet. Partiet har lenge vært på vippen i budsjettforhandlingene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Flertallet i grus

Skisland og Ap har hatt flertall sammen med partiene Sp, R, SV og Folkelista. Også MDG og Venstre har tidligere signalisert at de vil støtte ordførerens budsjett.

Skislands flertall i bystyret falt i grus i høst etter interne uenigheter om saker som ny havn og kommunereformen.

Ikkje fleirtal Ofte vil det vere ein fleirtalskoalisjon med fleire parti som er einige om budsjett. Det vil det truleg ikkje vere i Kristiansand i år. Fleire budsjettforslag Alle parti kan komme med forslag til budsjett. I 2020 var det fem ulike budsjettforslag i Kristiansand bystyre.

Alle budsjettforslaga skal stemmast over. I fjor var det fleirtalskoalisjonen sitt forslag som fekk flest stemmer og vart vedteke. «Finalerunde» Av alle budsjett som vert stemt over er det dei to forslaga som får flest stemmer som går til ein finalerunde.

I siste runde må alle bystyrerepresentantane stemme på eit av forslaga.

Budsjettet som får flest stemmer «vinn».

Budsjettforslagene til både de rødgrønne og de borgerlige ble endret i siste time før de ble framlagt. Dette for å få med seg Pensjonistpartiet i et budsjettflertall.

De rødgrønne droppet blant annet økt støtte til den kontroversielle Kunstsiloen i 2022.

I tillegg ville de gi 4.5 millioner kroner til Blåkors og én million til Hopeful, et arbeidstreningsprosjekt for unge.

Dette er viktige saker for Pensjonistpartiet.

Skarpere diskusjoner

Gruppeleder i Arbeiderpartiet Kenneth Mørk har uttalt at det nå kan bli kaos i bystyret.

Ordfører Skisland avviser dette, men innser at diskusjonene nok kan bli skarpere.

– Vi er mange som ønsker et sterkere fokus på lavinntekt, ulikhet og klima, sier han.

Gruer du deg til å være ordfører og styre etter et annet budsjett enn ditt eget?

– Jeg må forholde meg til det budsjettet som kommer, men skulle selvsagt ønsket meg en annen ramme. Jeg vil uansett gjøre min jobb, sier Skisland.

«Johan uten land»

Tidligere varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) er glad for at det borgerlige budsjettforslaget får flertatt.

– Etter to år med sosialistisk styre er det mye å rette opp i. Byens innbyggere har fått høye skatter og avgifter. Det får vi gjort noe med nå, sier Kristiansen.

Høyres budsjett går inn for å redusere eiendomsskatten og gjeninnføre kommunal kontantstøtte.

Tidligere varaordfører Jørgen Kristiansen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har styrt byen med et lite flertall siden valget i 2019. Flertallskoalisjonen har bestått av mange partier og uavhengige representanter.

– Vi får nå en ordfører som må styre på et budsjett som han ikke er for. Det blir som «Johan uten land». Sånn kan det gå når man skal ha ordføreren for enhver pris. Det er ikke alltid det klokest, mener Kristiansen.