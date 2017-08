Bistandsadvokat ba om erstatning

Bistandsadvokat for to bankfunksjonærer i Lillesand sparebank ba om at tiltalte betaler 50 000 kroner i erstatning til de to som opplevde selve bankranet i år. Bistandsadvokat Eirik Balchen la vekt på at ranet var en skremmende opplevelse for de ansatte.