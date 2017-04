Birkenesbedrift kåret til årets eksportbedrift

– Det føles veldig godt og jeg er veldig stolt. Det vet jeg at alle mine kolleger hjemme i Birkeland også er, sier administrerende direktør Heine Østby til NRK.

3B Fibreglass fra Birkenes var i konkurranse med hele 80 norske bedrifter da årets eksportbedrift i Norge skulle kåres. Juryen bestod av John G. Bernander, Siri Hatlen, Kjerstin Braathen og Henrik Müller-Hansen som i første omgang plukket ut ti eksportbedrifter som til slutt kjempet om den gjeve prisen.

Verdiskapning og suksess

Dommerne vurderte bedriftene etter flere kriterier. Blant annet høy eksportandel, verdiskaping i Norge, suksess over tid og ikke minst evne til nyskaping. Også lønnsomhet ble vektlagt.

– Jeg føler det er en stor anerkjennelsen for den jobben vi har gjort over lang tid og alt vi har fått til. Dette er en stor inspirasjon for å gå løs på det som ligger foran, sier Østby til NRK.

– Var det overrakende å vinne prisen?

– Ja, på den ene siden var vi i konkurranse med utrolig mange flotte bedrifter. Det er veldig imponerende det som skjer i mange mellomstore bedrifter i landet. På den annen side vet jeg at vi jobber i en fantastisk flott bedrift og vet hva vi står for, sier direktøren.

Rekruttering

Østby sier prisen vil være byggende for bedriften internt, men han håper også den kan bane vei eksternt.

– Jeg håper prisen vil føre til at vi blir mer kjent og at det vil hjelpe oss med rekruttering av framtidas ansatte, sier Østby.

Prisen blir i kveld feiret på bankett med næringslivstopper i Norge, men sjefen lover kake til de ansatte når han vender tilbake til Birkeland.

– Jeg kan garantere at prisen blir behørig feiret. Vi er allerede i gang med å planlegge, sier Østby.

Årets eksportpris ble delt ut under Eksportkonferansen i Den Norske Opera og Ballett.

3B Fibreglass i Birkenes er Skandinavias eneste produsent av glassfiber. Bedriften har http://eksportkonferansen.no/eksportprisen.cfmavdelinger i Belgia og India.

Disse bedriftene konkurrerte i finalen Ekspandér faktaboks 3B Fiberglass Norway

Bayer Norge

Hycast

Nergård Seafood

Nordic Semiconductor

Norway King Crab

Norwegian Special Mission

Unger Fabrikker

Vard Group

Yara Marine Technologies