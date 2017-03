Bilfører (88) fastklemt i bilen i seks timer

Det var ved 14 – 15-tiden onsdag at mannen skal ha satt seg i bilen for å kjøre til butikken. Ved 18-tiden var mannen fremdeles ikke kommet tilbake, noe som førte til at politiet ble varslet.

Ifølge politiet ble det igangsatt søk etter mannen ved at tjenestefolk kjørte strekningen flere ganger.

– Sønnen meldte faren savnet, og kontaktet oss ved 18-tiden. Vi kjørte strekningen flere ganger, og fant til slutt bilen ti meter ut i heia. Faren kunne ikke komme ut av bilen, han satt fastklemt og hadde store smerter, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt.

Operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt forteller at mannen trolig har sittet i seks timer fastklemt i bilen. Foto: Lars Eie / NRK

Fant bilskiltet

Det var et bilskilt i veikanten på fylkesvei 414 mellom Ubergsmoen og Myra i Vegårshei som førte til at den 88 år gamle mannen ble funnet. Politibilen stanset og gikk ut for å undersøke.

– Vi forsøkte å ringe mobilen, men fikk ikke svar. Da sporet vi mobiltelefonen og den viste seg at den var i samme området der vi fant mannen, forteller Klausen til NRK.

Fastklemt i seks timer

Ifølge politiet kan mannen ha sittet så lenge som seks timer fastklemt i bilen, uten å greie å komme i kontakt med andre mennesker.

– Det er klart at har vært en påkjenning å sitte der fastklemt i bilen i fem til seks timer, forteller Klausen.

Mannen måtte klippes løs fra vraket og er nå brak til sykehus med luftambulanse.

Helsetilstanden til mannen er foreløpig ikke kjent, men ifølge politiet er han skadet.

– Han pratet da vi kom fram og fortalte om smerter, men mer om tilstanden hans vet jeg ikke. Ifølge politiet ble mannen transportert med luftambulansen til sykehus.