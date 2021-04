Betaler tusenlapper for vanlige katter

– Fra jeg la ut annonsen til jeg fikk første melding fra en kjøper tok det bare to minutter, sier Silje Elise Strøm (18).

De tre kattungene hennes Venus, Lillebjørn og Luna er ikke renraset, men hun valgte likevel å legge de ut for salg til 5000 kroner.

Prisen på sammenliknbare katter ligger på 2500 kroner, ifølge katteeieren. Det var også det hun solgte det forrige kullet for, da riktignok til bekjente.

18-åringen ble overrasket over den store interessen siden hun solgte kattene så dyrt.

– Men når noen er villige til å betale såpass vil de gi dem et fint liv, mener jenta som har elsket – og hatt – katter helt siden hun var liten.

Hun understreker at hun brukte god tid på å velge ut de nye eierne.

Denne kattungen ble født i mars og har allerede fått nye eiere. En barnefamilie med stor hage. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Færre «Gis bort»-annonser

Interessen for å kjøpe katt har økt det siste året, viser tall fra Finn.no.

I januar i fjor var det rundt 80.000 søk. I år steg dette til 130.000, opplyser kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien hos Finn.no.

Det er en økning på 65 prosent.

I «gis bort»-kategorien finnes det omtrent ikke katter.

Kattunger koster nå penger og har havnet i «til salgs»-kategorien.

Ifølge Glomlien er det nå 33 prosent færre «Katt gis bort»-annonser sammenliknet med samme tid i fjor.

Katteelsker Silje Elise Strøm er glad for at det nå blir mer vanlig å betale en god pris for en kattunge.

– De skal ikke bare gis vekk eller selges for 500 kroner. Kattunger er ikke en brukt ting, det er et levende dyr.

Silje Elise er glad for at katter har fått en høyere status. Her er hun med kattungene og hannkatten Leo som hun har vokst opp med. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Får ikke katt av naboen lenger

Dyrebeskyttelsen Norge er klar over at katter i større grad enn før tas betalt for. Det er de glade for.

De tror det henger sammen med mer ansvarsfulle katteeiere. Folk er flinkere til å kastrere og ID-merke dyrene sine.

– Tidligere fikk man katt fra naboen, men nå må folk få tak i dem på Finn, sier veterinær og daglig leder Åshild Roaldset i Dyrebeskyttelsen Norge.

Likevel er hun redd for en utvikling hvor katteeiere vil utnytte folks betalingsvillighet ved å få altfor mange kull.

– Vi frykter at enkelte ser på dette som en inntektskilde og driver rovdrift på kattemødre.

Ifølge henne kan en katt ha opptil tre kull i året. I hvert kull kan de få inntil seks unger.

– Katter bør ikke ha mer enn ett kull i året. En katt skal også være fullvoksen før den blir gravid. Det vil si mellom 12 og 18 måneder avhengig av rase og individ.

En katt bør heller ikke bli mor etter at hun er seks år.

Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, frykter at folk nå vil sette mange kull på hunnkattene sine for å tjene penger. Foto: Anne K. Harkestad / Dyrebeskyttelsen

Heller katt enn hund og hamster

Både katteeier Silje Elise Strøm og Roaldset i Dyrebeskyttelsen tror korona kan være en årsak til at interessen for katter har økt.

– Folk er nok mer hjemme, er mer ensomme og har behov for den kosen som en katt kan gi, sier Roaldset.

Strøm tror mange velger katt fordi den kan ta vare på seg selv samtidig som den kan holde deg med selskap.

– En hund kan være litt styr, mens et hamster blir for kjedelig. Da blir kanskje katt en fin mellomting.