Barnepleier truet med å kvele politimanns baby

Nå er barnepleieren dømt til 21 dagers fengsel i Kristiansand tingrett.

Det var rett før midnatt fredag 20. oktober i fjor at det tikket inn en melding til politiet om bråk på et utsted i en by i Aust-Agder. En person varslet at en kvinne hadde knust et glass slik at en pubgjest hadde blitt skadet. Det skal ha oppstått bråk på stedet, og tiltalte forsvant.

Etter at politiet rykket ut, kom kvinnen tilbake til utestedet. Hun ble da konfrontert med episoden. I ettertid har kvinnen forklart at det svartnet for denne da hun ble beskyldt for å ha utøvd vold. Hun hevdet på sin side at det dreide seg om et uhell.

Ville strupe barnet

Politifolkene forklarte i retten at kvinnen kom med en rekke ukvemsord på turen mot sentralarresten i Kristiansand. Kvinnen skal blant annet ha uttalt at hevnen er søt og at hun ønsket å voldta en kvinnelig politistudent.

Retten mener spesielt to forhold er særlig grove:

Blant annet at kvinnen skal ha sparket mot overkroppen til en politibetjent. Dessuten skal hun ha framsatt trusler om å strupe barnet til den samme politibetjenten dersom kjæresten eller kona dukket opp på fødeavdelingen hvor barnepleieren jobber.

Retten mener også det er straffeskjerpende at tiltalte tidligere er bøtelagt for forulemping av politiet.

Panikkreaksjon

Kvinnens forsvarer ba under rettssaken om at kvinnen ble idømt samfunnsstraff eller en betinget dom som kan sones i det fri. Forsvareren viste også til foranledningen for hendelsen og at handlingen framstod som en panikkreaksjon. Kvinnen har vært redd for å miste jobben og opplever det belastende at saken er omtalt i media.

Retten mente på sin side at det ikke forelå momenter, forhold eller omstendigheter som talte for å unnvike hovedregelen om ubetinget fengsel. Kvinnen har i avhør erkjent straffskyld for forholdet og bedt politifolkene om unnskyldning.

NRK har vært i kontakt med kvinnens forsvarer, men det er ennå ikke tatt stilling til om dommen blir anket.