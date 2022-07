– Det som skjedde i Visby i går er veldig trist. Våre tanker går til et fantastisk søsterarrangement, sier ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli (Ap).

Onsdag ble den kjente psykiateren Ing-Marie Wieselgren (64) knivstukket og drept da hun deltok i Almedalsveckan.

Den mistenkte gjerningspersonen skal ha koblinger til nynazist-bevegelsen, ifølge svenske medier.

Har lave skuldre

Det politiske arrangementet i Visby på Gotland er inspirasjonen bak Arendalsuka, hvor den norske politiske eliten samles.

Selv om det har vært flere alvorlige hendelser i Oslo, København og Sverige, mener Nordli Arendal vil være et trygt sted å være fra 15.–19. august.

– Jeg har veldig lave skuldre knyttet til årets arrangement, til tross for det som har skjedd. Politiet er veldig flinke i sine vurderinger, sier han.

Ordfører i Arendal Robert Cornels Nordli leder også Arendalsukas råd. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kan endre seg

Politiet i Agder sier til NRK at de ikke vil sette inn ekstra tiltak under Arendalsuka som følge av hendelsen i Sverige.

– Vi planlegger ikke ut fra enkelthendelser vi har sett den siste tida. Det gjør vi ut fra det nasjonale trusselbildet.

Det sier stabssjef i Agder politidistrikt Vidar Arnesen.

Han påpeker at enkeltstående hendelser selvsagt kan påvirke det nasjonale trusselbildet.

– Hvis trusselbildet endrer seg vil også tiltakene endre seg, sier han.

Uka blir planlagt sammen med arrangører, kommunen og lokal etterretning.

– Vi vil være til stede både i det forebyggende sporet og synlige under selve arrangementet, sier Arnesen.

Vidar Arnesen, fungerende stabssjef i Agder politidistrikt, sier de planlegger Arendalsuka i tett samarbeid med kommunen og arrangører. Foto: Agder politidistrikt

Vurderer enkeltarrangementer

Agder politidistrikt opprettet nylig en vurderingsgruppe. Her skal trusselen for hvert enkelt arrangement ses på.

Dette ble gjort da trusselbildet i Norge endret seg over natta etter masseskytingen i Oslo under pride-helga. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevet trusselnivået fra 3 til 4 (høy terrortrussel journ.anm.).

Politiet i Agder så da et behov for å få bedre oversikt over alle arrangement som skjer om sommeren.

– Vi får inn informasjon om type arrangement og hvilken profil de har. Så setter vi en nivåvurdering, og iverksetter tiltak i forhold til det, sier Arnesen.

Arendalsuka har blitt arrangert i ti år. Her fra åpningsseremonien i fjor. Foto: Hans Erik Weiby

Nærmere 100.000 deltakere

Ordfører Nordli sier han har fått mange spørsmål det siste døgnet om hvordan hendelser de siste ukene vil påvirke arrangementet.

– Jeg er veldig trygg på de vurderingene politiet har gjort. Vi skal være glade for at vi har det så trygt her i Norge, sier han.

Arendalsuka ble for første gang arrangert i 2012. I fjor deltok rundt 100.000.