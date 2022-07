Mannen som er mistenkt for drapet på Wieselgren erkjenner knivstikkingen. Knivangrepet fant sted i Visby under den politiske uka Almedalsveckan i Sverige.

Påtalemyndigheten mener at den avdøde kvinnen var målet for angrepet.

Det sier statsadvokat Petra Götell sier til Dagens Nyheter.

– Det har med hennes offentlige profil å gjøre, sier Götell.

Det var den kjente psykiateren Ing-Marie Wieselgren (64) som ble knivstukket og døde i Visby onsdag, der hun deltok i Almedalsveckan.

Ifølge Aftonbladet var hun nasjonal koordinator for psykiatriske spørsmål ved SKR, medlems- og arbeidsgiverorganisasjonen for svenske kommuner og regioner.

Under en pressekonferanse onsdag kveld sa politiet at de ikke utelukket et politisk motiv bak drapet.

– Men det som har kommet frem i etterforskningen så langt gir ingen tegn til det, sa politisjefen på Gotland, Fredrik Persson, under pressekonferansen.

Koblet til nynazistisk gruppe

Den mistenkte 33-åringen er ikke tidligere straffedømt. Forsvarer Staffan Fredriksson bekrefter til svenske Expressen at mannen ble avhørt natt til torsdag.

– Min klient erkjenner forholdet og har gitt en kort redegjørelse, sier Fredriksson.

Han kan ikke si om den mistenkte erkjenner drapet.

Ifølge Expressen har mannen koblinger til Den nordiske motstandsbevegelsen, som er en nynazistisk gruppe.

Han skal blant annet ha deltatt på nazistiske demonstrasjoner, melder avisen.