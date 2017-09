Seks menn og ei kvinne er tiltalt i en av de største smuglersakene på Sørlandet. Mennene er fra Albania og Makedonia, mens kvinna er norsk.

Med unntak av en sjåfør, er alle tiltalt etter den såkalte «Mafiaparagrafen», for å være del av en organisert kriminell gruppe. Det vil ha innvirkning på straffeutmålingen.

Fire er tiltalt for det mest alvorlige punktet, nemlig smugling av 27 kilo amfetamin, seks kilo kokain og nesten ti kilo hasj i desember i fjor.

De tre andre er tiltalt for omsetning av narkotika og for marihuanaplantasjer på to gårder i Agder.

Ber om lang fengselsstraff

Aktor, Leif Aleksandersen, la ned påstand om fengselsstraff i 13 år for to albanske brødre på 28 år og 31 år. Politiet regner de to brødrene som hovedmenn.

Statsadvokat Leif Aleksandersen til høyre. Foto: Lars Eie / NRK

Aktor ber om 9 års fengsel for lastebilsjåføren, som smuglet stoffet inn til Norge fra Sverige.

Aktor ber om fengselsstraff fra tre år og opp til 13 år for de sju som er tiltalt i saken.

Lastebilsjåføren erkjente delvis skyld, det samme gjorde en 38-åring fra Albania. Han transportere narkopartiet videre i bil etter at det ble losset fra lastebilen. Men begge hevder at de trodde det bare skulle være ti kilo hasj eller marihuana, og ikke amfetamin og kokain i tillegg.

For de to som er tiltalt for marihuanaplantasjene, er det lagt ned påstand om fengselsstraff i henholdsvis seks og fire år.

Kvinna som er tiltalt, erkjente ikke skyld for noen av punktene.

Finnes bakmenn i utlandet

I desember i fjor kom en lastebil kjørende fra Svinesund og parkerte i Ski kommune. Politiet hadde da mistanker om smugling og spanet på lastebilen.

Etter at stoffet var losset over i en personbil, som ble parkert ved et hotell, slo politiet til mot alle de sju.

Politiet regner med at bakmennene i utlandet ikke er tatt, og det er brukt store ressuser på å etterforske saken.