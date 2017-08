Erkjente delvis skyld i stor narkosak

De sju tiltalte er i alderen fra 20 til 39 år.

Fem av de tiltalte kommer fra Albania, en person har norsk statsborgerskap, mens den siste personer kommer fra Makedonia.

Hovedtiltalen går på smugling av 27 kilo amfetamin, seks kilo kokain, og nesten ti kilo hasj.

Politiet spanet på en lastebil som kom fra Svinesund og kjøret til en parkeringsplass i Ski kommune i desember 2016.

Delvis straffskyld

Seks menn og ei kvinne er tiltalt i en omfattende narkotikasak. Foto: Lars Eie / NRK

En av de hovedtiltalte, en 28 år gammel albansk mann, erkjente delvis straffskyld etter tiltalen for organisering og tilrettelegging av smuglingen fra Sverige.

Lastebilsjåføren som fraktet narkopartiet erkjente delvis straffskyld for kjøringen.

Men han forklarte i første politiavhør at han hadde smuglet narkotika.

Men han trodde at det var marihuana og ikke amfetamin, kokain og hasj.

Les: Storbeslag av narkotika

Dyrket marihuanaplanter

En sjåfør, en 38 år gammel mann er tiltalt for å ha oppbevart den omfattende mengden med narkotika etter at stoffet ble flyttet over fra lastebilen til en personbil.

Han har delvis erkjent at han oppbevarte narkotikaen.

Men også han hevdet i politiavhør at han ikke visste hva slags narkotika han fikk overlevert i Ski.

Tre andre er også tiltalt i saken, ei kvinne og to menn. De er blant annet tiltalt for å ha dyrket fram over 700 marihuanaplanter på to gårder i Agder.

Kvinna som er tiltalt erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen.