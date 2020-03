– Vi bruker testing for å finne ut av de vi er i tvil om og for å spore smitte. De som har åpenbare symptomer og har vært i et område med koronasmitte, trenger ikke nødvendigvis å teste seg, sier kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr.

Dette gjelder også de som har vært i kontakt med noen som er smittet av viruset.

Årsaken til at ikke alle trenger å testes, er blant annet helsevesenets kapasitet.

– Vi må prioritere hvem vi skal teste og da bruker vi klinisk skjønn. Hvis folk åpenbart er smittet av korona og det ikke er noen grunn til å teste dem, trenger de ikke testes, sier Haarr.

Han viser for eksempel til sørlendingene som lørdag kveld kom hjem fra skiferie i Østerrike. Her har så langt ti stykker fått konstatert koronavirus.

Kommuneoverlege i Kristiansand Dagfinn Haarr. Foto: Leif Dalen / NRK

20 smittet på Agder

– Når sannsynligheten for å være smittet er så stor, er det ikke sikkert folk trenger å teste seg lenger. Da kan de kan de slå seg til ro med det og følge rådene på helsedirektoratets nettsider. Det er også lurt å ta kontakt med fastlegen for videre oppfølging, sier Haarr.

Rådet fra helsedirektoratet til smittende er å holde seg hjemme til seks dager etter symptomfrihet. Det kan ta mindre enn to uker eller mer enn to uker, opplyser Haarr.

For dem som er i karantene, men som ikke har symptomer, er det to uker som gjelder.

Tirsdag ettermiddag er til sammen 20 personer på Agder bekreftet smittet.

277 personer i Norge har testet positivt ifølge Folkehelseinstituttet. 193 av disse har blitt smittet i utlandet og 81 i Norge.

Koronavirus (covid-19) Ekspandér faktaboks Koronavirus er en stor familie med virus som kan gi luftveissykdommer. Noen kan være dødelige, andre mindre alvorlige. Tidligere kjente koronavirus er mers og sars. Koronaviruset som ble oppdaget i Wuhan i Kina i desemember 2019 er en ny versjon av disse, og omtales derfor noen ganger som det nye koronaviruset. Sykdommen som oppstår kalles covid-19. Koronavirusene smitter mellom dyr og mennesker og mennesker og mennesker. Viruset er et såkalt RNA-virus. Det betyr at genmaterialet består av RNA i stedet for DNA, og gjør at viruset sprer seg raskt og mutasjoner forekommer hyppigere. Mers hadde en dødelighet på 35 prosent, sars på 10 prosent. Til sammenlikning hadde svineinfluensa en dødelighet på 0,02 prosent og ebola 50 prosent. (Skilde: Verdens helseorganisasjon)

Ikke nok kapasitet

Mandag var det stor pågang på Kristiansand kommunes koronatelefon. Tre sykepleiere gjorde sitt beste med å svare ut de 1100 som ringte. Ventetiden var til tider lang. Haarr beklager dette på det sterkeste.

– Både legevakten og koronasenterets kapasitet er strukket til det ytterste. Vi må be om forståelse for at vi ikke har hatt nok kapasitet, sier kommuneoverlegen.

– Vurderer dere å øke beredskapen til koronatelefonen?

– Det kan jeg ikke svare på i dag. Vi jobber med dette, men sliter med å skaffe folk, opplyser Haarr.

Ber folk sjekke nettet først

Han oppfordrer folk til først å sjekke infoen fra Folkehelseinstituttet før de ringer legevakta eller koronatelefonen.

– Sykepleierne bruker masse tid på å svare på spørsmål som folk lett kan lese seg til på nettet. Hvis folk sjekker der først får vi lettere tatt oss av dem som virkelig trenger rådgivning og testing, sier Haarr.

Telefonen er åpen fra klokka 10.00 til klokka 15.00 hver dag. Ventetiden er kortest på slutten av dagen.

Informasjon om koronasmitte Ekspandér faktaboks Befolkning: Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Helsepersonell: Du finner råd og informasjon på fhi.no

For konkrete råd, ring smittevernvakta hos FHI på 21 07 70 00 på dagtid.

Utenom kontortid alle dager: 21 07 63 48.

Beredskapssjef i Kristiansand kommune, Sigurd Paulsen, opplyser at de følger utviklingen hele tiden. Fokuset er på å begrense smittespredning.

– Dere er ikke engstelige for at det kan være eldre i risikogruppen som går under radaren og ikke blir fulgt opp?

– Vi forsøker å gi god informasjon til alle sårbare grupper. Det er gjort en kartlegging og den er betryggende, sier Paulsen.

Sigurd Paulsen, beredskapssjef i Kristiansand kommune, sier de gjør en løpende vurdering av om koronatelefonen bør bemannes opp. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Avbestilte Barcelona-tur

En av dem som er i risikogruppen er Knut Aalie (64). Lillesanderen skulle til Barcelona i påsken, men avbestilte turen mandag.

I Spania har antallet smittede doblet seg det siste døgnet.

Aalie har hjertesykdom, men avbestilte ikke fordi han er redd for å bli syk selv.

– Jeg er ikke redd for selve viruset, men for konsekvensene. Fly kan bli innstilt eller jeg kan bli satt i karantene på hotellet, sier Aalie som har tilbrakt påsken de siste 35 årene i byen.

Nå blir påsken tilbrakt på hytta i Åmli med familien.

– Jeg har bestilt ny tur til Barcelona i september og får heller glede meg til den, sier han.