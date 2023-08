Advarer om rektorkrise: – Ikke et yrke å bli gammel i

– Jeg forstår at mange lærere ikke orker å søke på en stilling som rektor, sier Arnt Jacob Grindheim.

Han er rektor ved Lunde barneskole i Søgne, og styremedlem i Skolelederforeningen i Kristiansand.

En stor undersøkelse av skolelederes arbeidsvilkår viser at mange rektorer mener jobben er helsefarlig.

– Jeg synes det er urovekkende, sier Grindheim.

Rapporten er gjennomført av professor Morten Øgård og forsker Linda Hye ved Universitetet i Agder (UiA). Den er bestilt av Skolelederforbundet.

I rapporten forteller rektorer om mangel på støtte, krysspress fra flere kanter, forventninger fra politikere, kommune, ansatte, foreldre og barn, samt om et enormt krav til dokumentasjon.

– Noen har sagt at dette ikke er et yrke å bli gammel i, sier Grindheim.

– Kommunen må ta ansvar

Halvparten av norske kommuner mangler en god skolepolitikk, viser rapporten.

Grindheim mener at hjemkommunen har en strukturert skolepolitikk, men opplever at kollegaer i mindre kommuner har det tøffere.

– Jeg snakker med rektorer i andre kommuner som opplever en større utfordring i dette med støtte.

Rapporten viser også at skoleledere ofte opplever å stå alene i saker som krever mye dokumentasjon og kunnskap om regelverk. Det skal gå på bekostning av det pedagogiske arbeidet.

Paragraf 9A i opplæringsloven, som handler om elevenes skolemiljø, har vist seg å være særlig krevende.

– Vi er pedagoger som ledere. Da mangler vi ofte kompetanse på det juridiske.

Om skoleleder-rapporten: Ekspander/minimer faktaboks Rapporten er bestilt av Skolelederforbundet, og har tittelen Skolene i den kommunale styringskjeden, og betydningen for skolelederes arbeidsvilkår.

Tallene i rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse der 539 ledere ved grunnskoler og videregående skoler deltok. Ressponsraten er dermed 45 prosent.

Forskningen er gjort av Harald Baldersheim, Linda Hye og Morten Øgård ved Senter for anvendt kommunalforskning ved Universitetet i Agder.

Den handler om skoleledere i offentlige grunnskoler og videregående skoler, og deres erfaringer med kommunal og fylkeskommunal styring.

– Beintøft

Forskerne bak rapporten sier den viser viktigheten av at rektorer får støtte fra kommunen.

– Det er for mange forventninger i forhold til ressurser. Det brenner dem totalt ut.

Det sier professor i statsvitenskap og ledelse ved UiA Morten Øgård.

Kollega og forsker Linda Hye, mener kommunene må rydde opp.

– De er i et disharmonisk forhold, hvor det legges et press på skolelederne. På toppen mottas det lite støtte fra kommunen som arbeidsgiver.

I tillegg møter skolene press fra et statlig nivå, legger Øgård til.

– Det å være rektor i norsk skole i dag er beintøft. Hvis vi vil at skolene skal håndtere alt, må det ny kompetanse inn og hjelpe.

En rapport fra august 2021 viser at få mellomledere ønsker å bli rektor.

Øgård og Hyes ferske rapport kan gi svar på hvorfor. Etter funnene forstår de hvorfor flere forlater yrket.

– Vi har rektorer som ikke orker å stå i stillingene på sikt. Da mister vi enorm kompetanse som vi vet er viktig for skolens utvikling, sier Hye.

Linda Hye og Morten Øgård fra Universitetet i Agder står bak forskningen om skoledere. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Farlig vei å gå

Leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen, sier at skoledere står i en ressurssituasjon som ikke er tilpasset deres arbeidshverdag.

– Mange av våre medlemmer føler at de har for lite ressurser til å løse oppgaven på en slik måte at de samtidig kan være foregangsledere for det pedagogiske arbeidet og personalet i skolen.

Dersom ledere ikke har tid til å være pedagoger til det beste for elevene, er det en farlig vei å gå, mener han.

– Vi ser etter gode ledere i gode lærere. Hvis vi ser en rekrutteringsutfordring på lærersiden, er jeg redd for at vi også ser det samme i rektorstillinger.

Forbundsleder i Skolelederforbundet Stig Johannessen, sier den største utfordringen skoleledere opplever, er en ressurssituasjon som ikke er tilpasset arbeidshverdagen de har. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK

Anerkjenner problemet

Kommunesjef for skole i Kristiansand Rune Heggdal, anerkjenner utfordringene UiA-rapporten belyser.

Men han er overrasket over at 70 prosent sier rektorjobben er helseskadelig.

– Det er ikke noe vi i Kristiansand kjenner oss direkte igjen i, men vi vet det er en komplisert lederrolle.

Heggdal forteller at Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for at rektorstillinger er interessante og bærekraftige.

– Vi er en aktiv arbeidsgiver som støtter opp om arbeiderne våre gjennom å tilby rådgiving og kompetanse.

Kunnskapsdepartementet har hatt mulighet til å svare på funnene i rapporten, men har foreløpig ikke hatt anledning.

Kommunesjef for skole i Kristiansand Rune Heggdal, anerkjenner at rektorjobben er krevende. Foto: Kai Stokkeland / NRK