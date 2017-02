– Mannen som knivstakk to politifolk i Vennesla bør på sykehus – uten dom, mener forsvarer

Aktor, Beate Rullestad-Jansen, mener mannen er skyldig og kan dømmes for forsøk på drap.

Det var i dag prosedyre i rettssaken mot en 29-år gammel mann som er tiltalt for å ha knivstukket en polititjenestemann og en politistudent fredag 20. november 2015.

Aktor, Beate Rullestad-Jansen, i samtale med politibetjent som voktet rettssalen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

29-åringen hadde på seg denne masken da han ble pågrepet i Vennesla sentrum. Foto: Politiet .

– Han hadde ansiktsmaske på seg, og bare øynene hans var synlige da han ble sett av to tjenestemenn i Vennesla sentrum. De ønsket å stoppe ham og få identiteten hans.

– På grunn av tidligere erfaring med politiet ble han redd og tok fram en kniv for å ta sitt eget liv. Da politiet skulle pågripe ham, rettet han kniven mot tjenestemennene og knivstakk dem på områder på kroppen som er potensielt livstruende.

– Skadene var ikke livstruende, men svært nær ved å være det, sier Rullestad-Jansen.

– Flere knivepisoder

Hun viser til at mannen også tidligere har rømt fra psykiatrisk avdeling.

– Da han ble pågrepet den gangen, bar han også kniv på seg. Det har også vært en episode på psykiatrisk avdeling hvor han har grepet til kniv, rettet den mot seg selv, men også sagt at han kunne bruke den mot andre, sier Rullestad-Jansen.

Dersom mannen blir dømt til tvungent psykisk helsevern, må han oppholde seg på sykehuset i tre uker. . Etter det er det opp til psykiatrien hvilken behandling han skal få, sier Rullestad-Jansen.

– Gjentakelsesfare

Tor Kjærvik forsvarer 29-åringen som knivstakk to polititjenestemenn i Vennesla. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Kniven som ble brukt mot polititjenestemannen og politistudenten i Vennesla. Foto: Politiet Mannens forsvarer, Tor Kjærvik, sier dette er en handling begått i en psykotisk tilstand.

– Spørsmålet er om det er et drapsforsøk eller ikke, og om vilkårene for dom til psykisk helsevern er til stede. Retten må også vurdere om det er gjentakelsesfare, sier Kjærvik.

– Han var psykotisk. Han tok opp en kniv, som han ønsket å bruke på seg selv. Da han ble pågrepet av politiet, tok de tak i hånden hans, og i den hånden holdt han en kniv. Han sier han ikke hadde ikke oversikt over hva som skjedde – ut over at han langet ut mot den ene politimannen, med kniven i hånden.

– Bør innlegges uten dom

Kjærvik mener mannen ikke er en fare for omgivelsene dersom han får den rette behandlingen:

– Vilkårene for tvungent psykisk helsevern er ikke til stede. Samfunnsvernet kan ivaretas ved at han innlegges etter kapittel tre i helsevernloven, altså uten dom.

Aktor, Beate Rullestad-Jansen sier det er nærliggende fare for nye, alvorlige straffbare handlinger:

– Han er diagnostisert med udifferensiert schizofreni og bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.