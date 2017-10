– Kan bli lokale oversvømmelser

OBS-varselet gjelder for Agder, Telemark og Vestfold på grunn av de ventede nedbørsmengdene.

Mest nedbør ser det ut til å komme i Aust-Agder. De drøyeste prognosene sier 150–180 millimeter i løpet av flere døgn.

Verst på fredag og søndag

Mørke skyer vil komme allerede i kveld, men uværet vil ikke nå sin topp før på fredag og søndag.

– Nedbøren vil bare øke på utover fredagen og helgen, sier Statsmeteorolog Bente Wahl.

Wahl sier at de som bor østafjells burde forberede både seg selv og huset på mye nedbør. Foto: MAGNE VELLE

Wahl tror at været vil bli verst i Aust-Agder og nordover, men hun sier at det kan bli mye regn også lenger sør i landet.

– Prognosene våre er litt usikre på det lavtrykket som kommer på søndag.

Bør gjøre tiltak

– Det vil ikke bli like mye regn som den forrige runden vi hadde, men vi venter veldig mye nedbør, sier hun og fortsetter:

– Her må man tømme takrenner og sjekke at kummer er åpne slik at vannet kan renne unna.

Det er ytre strøk som vil bli hardest rammet av den kommende nedbøren, ifølge Wahl.

Meteorologenes tips er å sjekke at takrenna di ikke er full av høstløv. Foto: Tove Bø / NRK

Lokale oversvømmelser

Meteorologkollega Geir Bøyum sier at det kan komme små flommer og at de jobber for å få mer nøyaktige prognoser om regnværet.

– Vi er forberedt på at det kan komme lokale oversvømmelser.

Bøyum sier at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i morgen skal ta stilling til hvor omfattende regnværet blir.

Videre anbefaler meteorologen de som bor i rammede områder å sjekke nettsiden Varsom.no. Der oppdateres eventuelle flom- og skredfarenivå.