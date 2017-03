Mandag var potetbonde Gurine Seland og familien, i full gang med å sette poteter.

– Dette været er gull verd. Nå er det om å gjøre å få gjort mest mulig på kortest mulig tid. Å få en god start har alt å si, sier hun.

Når temperaturene blir såpass høye som de har vært de siste dagene, er det ikke noe å vente på for potetbonden som har forberedt seg på dette en god stund allerede.

Begynte i januar

Potetene på gården i Reddal, ble satt til groing allerede i januar. De ble sortert og lagt i kasser som ble stablet på paller.

Så ble det satt lys på for å få potetene til å «våkne».

– Vi gir potetene et forsprang inne for at de skal komme kjappere opp når vi setter dem ned, sier Seland.

Etter et par-tre måneder med forbehandling, har potetene fått groer. Når potetene nå skal i jorda, er det om å gjøre at disse ikke blir ødelagt.

– De fleste venter nok litt til

Selv om det har vært unormalt høye temperatur på Agder de siste dagene, er det ingen selvfølge at andre bønder på Agder kan gjøre det samme som bøndene i Reddal.

– Jorda er fortsatt kald og bløt mange steder. Den bør være varm og tørr når man begynner med jordarbeid, sier styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland.

Styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland. Foto: NRK

Usland har inntrykk av at de aller fleste bøndene velger å vente litt til. Ifølge henne er det få som er tjent med å være såpass tidlig ute.

– Unntaket er hvis man driver med tidligproduksjon eller holder til ved kysten, sier hun.

På middagsbordet i begynnelsen av juni

Bygda Reddal i Grimstad kommune ligger ikke så langt fra kysten, og det er ikke første gang potetene settes så tidlig nettopp der.

– Vi pleier å være i gang i slutten av mars, så for oss er dette ganske normalt, sier Seland.

– Er dere ikke redde for frost?

– Nei, ikke nå når potetene har en dyne av jord over seg. Frost i april-mai når potetene begynner å komme opp, er større grunn til bekymring, sier Seland.

Om alt går etter planen, skal potetene være klare til å serveres på middagsbordene i begynnelsen av juni.

– Da er de forhåpentligvis store nok til at vi kan selge dem, men jeg skal nok ha noen før det, sier Seland.