– Hvis dette går gjennom, er jeg overbevist om at det blir tryggere å kjøpe bolig, sier fagdirektør i bransjeorganisasjonen «Norsk takst» Espen Fuglesang.

Han snakker om forslaget til en ny forskrift til avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av bolig.

Formålet er å legge til rette for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet, slik at forbrukerne får god informasjon før et boligkjøp.

– Det vil gagne forbrukerne på en helt annen måte, sier Fuglesang.

Fagdirektør i bransjeorganisasjonen «Norsk takst» Espen Fuglesang, mener endringene vil gagne forbrukerne. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Fikk et hus med mange problemer

For Nina Svaland ble boligdrømmen i Åseral i Agder et mareritt.

– Jeg trodde jeg hadde kjøpt et hus jeg og hundene mine kunne kose oss i. I stedet fikk jeg et hus med mange problemer, sier hun.

Hun hadde bodd i huset i noen få dager, da det første problemet dukket opp. Vannet var infisert av gnagere, så det kunne ikke brukes. Da vann fra et nytt borehull skulle kobles på, ble det flom i den nyoppussede kjelleren.

Ifølge Svaland skyldtes det at dreneringen var for dårlig.

I tillegg ble det oppdaget problemer med et elektrisk anlegg og pipa.

– Ingen ting av dette kunne jeg se på visning. Jeg føler meg lurt, sier hun.

Om den nye forskriften blir tatt i bruk, vil sannsynligvis færre havne i samme situasjon.

Nina Svaland viser fram vannet som ikke kunne drikkes. Det inneholder både hår og ekskrementer fra gnagere. Foto: Mads Nielsen / NRK

Takstmenn kan bore hull

Endringene innebærer også en styrking av takstmannens rolle. I tillegg til at det stilles krav om at de må være autoriserte, får de også mulighet til å gå grundigere til verks.

De skal blant annet kunne bore små hull i vegger for å avdekke fuktskader.

– Om en bolig er nymalt, kan vi takstmenn gå glipp av en katastrofe som er skjult i veggen. Når vi får mulighet til å bore hull, håper vi det skal bli bedre, sier autorisert takstmann Lasse Evensen.

Bransjen har selv vært pådrivere for å få endret reglene.

Autorisert takstmann Lasse Evensen tror det blir lettere å oppdage feil med de nye reglene. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Viktig for kjøperen

Eiendomsmegler i Krogsveen, Arne Junker Østensen, ønsker også de nye reglene velkommen. Han tror de vil bidra til mer åpenhet og ærlighet om hvilken tilstanden boligene er i.

– Det er viktig for kjøperen, som med dette vil gjøre en tryggere handel og få mer forutsigbarhet, sier han.

Østensen sier at 25 prosent av boliger som har blitt solgt gjennom meglere, har hatt reklamasjoner.

Han tror de nye reglene vil endre på dette.

– Jeg tror det vil få ned klagefrekvensen, sier han.

Eiendomsmegler i Krogsveen Arne Junker Østensen, sier han tar imot de nye reglene med åpne armer. Foto: NRK

– Ønsker jeg hadde kjøpt et annet hus

Med de nye reglene, ville Svaland fått en tilstandsrapport med kostnadsoverslag på hva det ville kostet å utbedre skadene på huset.

Det fikk hun ikke.

Av kostnadene hun har hatt, har hun fått igjen noe gjennom selgerens eierskifteforsikring og noe på sin egen husforsikring. Det dekker slett ikke alt.

400 000 kroner må hun ta fra egen lomme.

– Mye penger har gått tapt og mye har blitt satt på vent. Jeg kjenner kreftene mine begynner å ebbe ut. Jeg trives veldig godt i Åseral, men jeg skulle ønske at jeg hadde kjøpt et annet hus, sier hun.

Forslaget til ny forskrift er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 10. mai 2020.