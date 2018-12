65 permitteres hos vannprodusenten Voss

– Dette er en ubehagelig situasjon. Vi har bygd opp kapasitet og ansatt mange nye. Da er det beklagelig at de må ut i permisjon rett etterpå, sier fabrikksjef Olav Grimsmo ved Voss Production AS.

I ettermiddag var det allmøte hos vannprodusenten på Vatnestrøm i Iveland. Der fikk de drøyt 100 ansatte vite at 65 av dem blir permittert 2. januar. Årsaken er at salget ikke går som forventet. Dette til tross for at det i fjor ble solgt 4,5 millioner flasker med Voss-vann.

– Vi har økt produksjonen jevnt og trutt i takt med forventningene, men salget har ikke klart å følge med. Vi har bygd en mye større kapasitet enn det som var nødvendig, sier Grimsmo.

Voss- vannet fra Iveland selges i nesten 50 land og er størst i USA, Australia, England, Kina og De forente arabiske emirater. Foto: NRK

– En spesiell dag

Han innrømmer overfor NRK at de burde ha redusert produksjonen tidligere. Strategien var imidlertid å ha så mye på lager at ingen gikk tomme for varer.

Alle i produksjonen har fått permitteringsvarsel gjeldende fra 2. januar. Utpå nyåret vil trolig halvparten av de permitterte tilbakekalles. Da vil produksjonen reduseres.

Fabrikken i Iveland kommune i Aust-Agder er en viktig arbeidsplass i den lille kommunen med 1300 innbyggere.

Hovedtillitsvalgt Håkon Kjellevand sier det har vært en spesiell dag både for ham og de andre ansatte.

– De tillitsvalgte har vært tett på ledelsen hele veien, men dette er kjedelig for alle. Nå må vi stå sammen og komme fort tilbake igjen, sier Kjellevand.

Hva synes du om at de velger å permittere alle i produksjonen for deretter å tilbakekalle noen?

– Jeg tenker det er en ryddig måte å gjøre det på. Ønsker noen frivillig permisjon, har de muligheten nå, sier Kjellevand.

Hovedtillitsvalgt Håkon Kjellevand sier det blir viktig for ham å ta vare på de ansatte i tiden framover. Foto: Per Kåre Sandbakk / NRK

Økt konkurranse fra USA

Flaskevannet har blitt markedsført som eksklusivt siden starten i 1997. I hovedsak ble det satset på dyre og eksklusive restauranter og hoteller over store deler av verden.

Kjendiser sies å ha en forkjærlighet for Voss of Norway, som selges i sylinderformete, høye og slanke flasker. Verdensstjerner som Madonna, Bono, Brad Pitt og Britney Spears drakk vannet.

Ifølge E24 tapte vannprodusenten som kommer fra grunnvannskilden ved Ogge, 146 millioner kroner i fjor.

Finansdirektør Jan Øystein Sæbø opplyser til Fædrelandsvennen at den økonomiske smellen i hovedsak skyldes økt konkurranse fra USA. Sæbø innrømmer at de ikke var helt forberedt på dette.

– En trist nyhet

Ordfører i Iveland Gro Anita Mykjåland (Sp) opplyser at Iveland kommune har satt i gang tiltak og har en god dialog med bedriften.

I midten av neste uke vil Nav-ansatte ved kontorene i Iveland, Vennesla og Evje møte de berørte.

– Det er en trist nyhet å få, men jeg har skjønt at dette er en midlertidig produksjonsstopp, sier Mykjåland.