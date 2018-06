Vil ha krav om nynorsk

Norsk Målungdom krev at kommunar med nynorskskular prioriterer å tilsette lærarar som kan nynorsk. Dei er uroa for at mange lærarstudentar manglar kompetanse til å undervise i nynorskområde. – Krav om nynorsk bør komme klart fram når skulane skal tilsette lærar, seier Fredrik Hope, som er leiar for Norsk Målungdom.