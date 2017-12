Vart skjelven over fylkeskulturpris

Kristin Sønnerheim sa ho vart heilt skjelven over å vinne fylkeskulturprisen. Ho vart overrekt diplom og sjekk på 50.000 kroner under fylkestinget i Leikanger. Ho er også kjent som Mor Aurlandsdalen og får prisen for sitt kvilelause arbeid for å rydde stiar, og ruste opp garden Sinjarheim. Ho inviterte heile fylkestinget til å gå på tur i Aurlandsdalen til sommaren. Ho takka også NRK for mini-dokumentaren som vart laga om henne og dalen i 2014.