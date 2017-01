Trur dieselbilane held stand i distrikta

I hovudstaden har dieselbilane måtta stå på grunn av høg luftforureining i det kalde vêret nokre dagar denne veka.

Der har dieselbilar blitt mindre populære på grunn av den dårlege lufta dei kan vere med å bidra til.

Det problemet får vi ikkje i distrikta, trur bilseljarar vi har snakka med.

– Det er ikkje nokon problematikk i distrikta i heile tatt. Her er nok brorparten av bilane vi sel dieselbilar, fortel Håkon Nesse på Berge og Co i Sogndal.

Ville ha ein skikkeleg bil

På bensinstasjonen utanfor Sogndalsfjøra avløyser den eine dieselbilen den andre. Ein svart pick up svingar inn. I den er Jomar Haukås sjåføren,

– Eg tenkte nok ikkje så mykje på luftforureining då eg kjøpte denne bilen. Her i utkantane er vi avhengige av skikkelege bilar for å fungere, fortel han om kvifor han valde dieselbil då han skulle ha nytt køyretøy sist.

Haukås er ikkje redd for at restriksjonane i byane skal gå ut over verdien på bilen hans om han ein gong skal selje.

– Ein får berre tilpasse seg etter kvart. Eg var tidleg ute med elbil for 13 år sidan. Den kunne køyre ei mil før den stoppa, det var moro det. Så det blir nok elbil etter kvart.

– Men enn så lenge held du deg til dieselbil?

– No treng eg dieselbil, ja.

KALDT: Om vinteren kan det bli kaldare ved bakken, og varmare opp i atmosfæren. I byane der trafikken er stor kan forureininga legge seg som ein lok over byen. I distrikta skal det meir til for at vi får liknande forureining av lufta. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

Ikkje redd for å miste verdien

Håkon Nesse på Berge og Co fortel at dei ikkje får mange spørsmål om luftkvalitet når kundar skal bestemme seg for bensin- eller dieselbil.

– Me bur jo meir grisgrendt, og det er lengre mellom folka. Då merkar me ikkje så mykje til dårleg luftkvalitet, slik dei gjer i byane. Så det folk er opptekne av er generelt forbruk. Og dieselbilar brukar lite og er rimelege i drift, meiner Nesse.

Det er utslepp av NOx, eller nitrogendioksid, som gir dårleg luftkvalitet dei dagane det er inversjon.

Inversjoner Ekspandér faktaboks Vanligvis vil temperaturen avta oppover i atmosfæren. Beveger vi oss oppover, til fjells eller opp i lufta med et fly, blir det som regel kaldere jo høyere vi kommer.

Men ved samme lufttrykk er kald luft tyngre enn varm luft. Hvis temperaturen i lufta nær bakken av en eller annen grunn faller, vil den kaldeste (tyngste) lufta synke ned i de laveste områdene i terrenget på grunn av tyngdekraften.

På en klar vinternatt med snø på bakken vil underlaget/snøen sende langbølget stråling ut i verdensrommet. Bakken mister varme og temperaturen i snøen faller. Lufta nær bakken avkjøles på grunn av kontakten med underlaget. Den avkjølte "tunge" lufta synker ned i de laveste områdene i terrenget; forsenkninger, daler, fjorder osv. I slike værsituasjoner vil vi da få en temperaturendring som er motsatt av det vanlige.

Når den tunge kalde lufta har lagt seg ned i de laveste områdene i terrenget, er den vanskelig å flytte på. Kommer varmere luft strømmende inn over et område som har hatt kaldt vintervær en stund, vil høyereliggende strøk kunne merke temperaturstigningen, uten at lufta kommer seg ned til de lavereliggende områdene. Her holder det seg kaldt. Det må kraftig vind til for å blande lufta slik at varmlufta også kommer seg ned til de mest skjermete lavereliggende områdene. Kilde: Meteorologisk institutt

Nesse trur utslepp av klimagassen CO₂ er viktigare for folk i distrikta når dei skal kjøpe bil.

– Med tanke på global oppvarming er jo dieselbil vinnaren.

BILSELJAR: Håkon Nesse sel nye og gamle bilar på Berge og Co. Han fortel at dei sel flest bilar som går på diesel. Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

På Toyota Sogn sel dei for det meste hybridbilar. Dagleg leiar Tor Arne Ness har også fått med seg dieselbil-forbodet dei siste dagane. Han trur heller ikkje restriksjonane i byane vil påverke kva type drivstoff folk vel i distriktet.

– Det er nok ikkje same fokus på drivstoff her som i byane. I og med at det har vorte sanksjonar no, så har dieselmarknaden stupt veldig i Oslo. Eg trur ikkje vi får same effekten i Sogn og Fjordane, seier Ness.