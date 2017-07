Tidenes halvår for trykkeri i Gaupne

Dei trykker logoar på draktene til Norges og verdas største fotballag. For Avery Dennison NTP i Gaupne har det så langt vore eit knallår.

– Vi har lagt bak oss tidenes halvår. Akkurat no har vi så fulle ordrebøker at vi må seie nei til bestillingar, fortel fabrikksjef Adis Cengic.

I fjor sette verksemda omsetnadsrekord med 140,4 millionar. Både kundar i Norge og spesielt i utlandet spør etter produktet deira.

Skuleungdom kom til unnsetning

Då godkjenninga av designen på ei stor leveranse til fotballklubben Barcelona vart forsinka, måtte skuleungdomen i Gaupne trå til.

– Vi måtte levere på to månadar i staden for åtte. Så no hjelper veldig flink lokal ungdom oss med å sende inn om lag 2 millionar merke på rekordtid, seier Cengic.

SKULEFRI: Ungdom frå Gaupne har blitt sett i jobb i ferien på fabrikken til Avery Dennison NTP. Foto: Sigrid Skjerdal

Barcelona FC er berre ein av fleire internasjonale kundar. På kundelista har dei andre fotballklubbar i Premier League, Formel 1, Mercedes og Puma. I Norge leverer dei trykk til 70 prosent av marknaden.

– Verdas beste tilsette

Fabrikksjefen seier at det er innsatsen til dei tilsette som gjer at det går så bra.

– Vi har verdas beste tilsette og det er det som er hemmelegheita bak suksessen. Dei står på, er fleksible og vil få det til, seier Cengic.

FABRIKKSJEFEN: Adis Cengic fortel at det er om lag 170 personar som jobbar på fabrikken i sommar. Foto: Sigrid Skjerdal

Ei anna suksessfaktor er satsinga på digitalisering. Tidlegare i år kom leiinga i Adidas på besøk for å lære om dette.

– Vi jobbar ikkje raskare og ikkje meir, men heller smartare og riktigare. Det er det vi lukkast med. Vi er gode på å analysere store mengder data. Der vi synsa før kan vi no måle mykje meir nøyaktig, forklarar fabrikksjefen.