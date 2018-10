– Raset er om lag 60 meter breitt og det er ganske store steinblokker. Dei største er på om lag 3,5 meter lange og 2 meter brei. Det har også kome ein del småstein, seier Oddbjørn Molland som har vore å sett på raset.

Det var Sogn Avis som først skreiv om saka.

STORE BLOKKER: Her er nokre av dei store steinane som ligg i vegen. Foto: Oddbjørn Molland

Luster kommune opplyser på sine nettsider at dei forventar at vegen vert opna i løpet av torsdagen. Til Sogn Avis seier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Svenn Egil Finden, at geolog må på staden og at dei må spyle fjellsida før dei kan starte opprydding.

– Vi jobbar med å få på plass ein beredskapsbåt i løpet av dagen som kan frakta innbyggjarane forbi rasstaden. Det bur om lag 100 personar innanfor raset og før båten er på plass er dei isolerte, seier ordførar i Luster, Ivar Kvalen (Sp).

Ingen vart skadd av raset, men mjølkebilen som var på Veitastrond står på feil side av raset og kjem seg ikkje ut.

Det er ingen omkøyringsvegar og einaste alternativ for å kome seg ut frå Veitastrond er med båt.