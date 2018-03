Seier nei til Acer

I dag gjekk eit fleirtal på landsstyret til Arbeidarpartiet inn for at Norge knyter seg til det europeiske energibyrået Acer. Dette protesterer Ap-ordførar Jarle Aarvoll i Sogndal på og får støtte frå gruppeleiarane for Ap, Sp, SV og KrF. Dei meiner Norge framleis skal ha full sjølvråderett til kraftressursane og seier difor nei til norsk deltaking i Acer.