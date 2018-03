Med 31 mot 16 stemmer gikk Arbeiderpartiets landsstyre inn for at Norge kan slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Dette betyr at landsstyret også åpner for norsk tilslutning til EUs omstridte energibyrå ACER.

– Vi har fått et bredt flertall for denne teksten i landsstyret, sier AP-leder Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i formiddag.

Dersom Arbeiderpartiets stortingsgruppe stemmer for, vil Arbeiderpartiet sikre regjeringen flertall i saken. Landsstyrets vedtak åpner for at stortingsgruppa kan gjøre nettopp dette.

Etter det NRK får opplyst satt flertallet langt inne. Redaksjonskomiteen jobbet til langt på natt for å finne en ordlyd som et tilstrekkelig stort flertall kunne støtte.

VIL HA KONTROLL: Aps landsstyre stiller krav om at avtaler med EU sikrer fortsatt norsk kontroll over vannkraften. Bildet viser Zakariasdammen i Møre og Romsdal. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Krav om nasjonal kontroll

Samtidig ber landsstyret stortingsgruppa forsikre seg om at Norge fortsatt beholder nasjonal kontroll over vannkraftressursene. Det stilles opp en rekke krav til en framtidig avtale, blant annet:

Nasjonal og samfunnsmessig kontroll over vannkraftressursene

Minst to tredjedeler av vannkraften skal være offentlig eid

Norsk fornybar kraft skal bidra til verdiskaping og sysselsetting i Norge

Norske myndigheter skal ha kontroll over forsyningssikkerheten i Norge

Norske myndigheter skal bestemme om det skal bygges flere utenlandskabler

– Jeg er optimistisk med tanke på å få innfridd disse kravene, på grunnlag av de forhandlingene som pågår i Stortinget, sier Støre.