Scora tre mål på åtte minutt

Sogningen Kristian Fardal Opseth som tidlegare har spelt for Sogndal, scora tre mål på om lag åtte minutt under kampen mot Arendal i dag. Bodø/Glimt slo sørlendingane 5–0. Spelaren har scora 15 mål på 18 kampar denne sesongen og er no toppscorar i 1. divisjon. Opseth signerte med Bodø/Glimt tidlegare i sommar. Han seier til NRK at dette kanskje er første gongen han tek tre strake mål.