Etter en sterk borteseier mot Mjøndalen i forrige serierunde er det nå klart for et møte mellom nord og sør i OBOS-ligaen. Glimt topper tabellen, mens Arendal ligger på bunn før kveldens kamp. Dette endret seg ikke etter at kampen ble avsluttet.

JUBEL: Bodø/Glimt knuste Arendal 5-0 under kveldens kamp på Aspmyra stadion. Foto: BJARNE BRANDAL / NRK

Første mål og første gule kort

Trond Olsen sørget for ledelse til Bodø/Glimt åtte-ni minutter inn i kampen. Kampens første gule kort ble gitt til Arendal-spiller Petar Rnkovic.

Kveldens toppscorer

Men Glimt viste seg være overlegne mot Arendal. Kveldens toppscorer Kristian Fardal Opseth, med god hjelp av Jens Petter Hauge scorte tre mål. Noe som ga hattrick på ti minutter.

Topper OBOS-ligaen

Med sin topplassering kan det bli opptrykk til Eliteserien for Bodø/Glimt