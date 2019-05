Rykkjer ut til røykutvikling på plattform

Det stadfestar pressetalsmann Morten Eek i Equinor.

– Enn så lenge har vi konkludert med at det ikkje er naudsynt med evakuering, men det er noko vi vurderer langs med, seier han.

121 personar om bord

PRESSETALSMANN: Morten Eek seier Equinor har mønstra beredskapsorganisasjon og varsla andre etatar etter røykutviklinga på Snorre B. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Røykutviklinga vart meldt like over klokka 13. Det er framleis uvisst om det er brann om bord på plattforma som ligg 70–80 nautiske mil vest av Florø. Snorre B er for tida under oppgradering og reparasjon. Det er difor ingen produksjon om bord.

Derimot er det kring 121 personar som har oppgåver i samband med arbeidet som skjer der. Det er førebels uvisst både kvar røykutviklinga er, og kva den skuldast.

– Vi har folk om bord som går igjennom plattforma, men førebels handterer vi dette som ein mogleg brann. Det er framleis ein del som må undersøkast før vi veit kva røyken skuldast, seier Eek.

Fleire båtar på veg

Vakthavande redningsleiar Cecilie Øversveen ved Hovudredningssentralen seier dei har sendt eit helikopter til staden. Dei fekk den første meldinga klokka 13:24.

I tillegg til redningshelikopteret er det også helikopter frå Equinor og fleire båtar i området. Klokka 1530 opplyser redningsleiaren at dei har fått stadfesta brann om bord.

– Det har vore kraftig røykutvikling på bakgrunn av ein brann, men denne skal det vere delvis kontroll på no. Situasjonen er likevel ikkje avklara, seier Øversveen.

Førebur evakuering

– Beredskapsfartøy med brannvernutstyr om bord er på veg til plattforma i tilfelle det er behov for det, seier Eek.

Då alarmen gjekk mønstra Equinor beredskapsorganisasjon med tanke på brann.

– Det betyr at alle om bord går til sine mønstringsstasjonar. Dei som ikkje har beredskapsoppgåver førebur seg for ei evakuering, seier han.

Pressetalsmannen seier personellet som er om bord er godt trent på denne type hendingar.

Brann i 2006

Snorre B er ein plattform i blokk 34/4, kring sju kilometer nord for Snorre A, på Snorrefeltet i Nordsjøen. Den vart bygd av Aker Stord og starta produksjonen i juni 2001. Plattforma er ein integrert halvt nedsenkbar bore,- produksjons- og bustadplattform.

I 2006 måtte vel 100 personar gå i livbåtane etter eit branntilløp i tavlerommet på Snorre B.