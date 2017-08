Rotevatn meiner Senterpartiet bidreg til bygdesplid

– Eg er veldig lei meg for det som har skjedd i kommunen vår. Vi er ein splitta kommune, og eg er redd for at ungane våre skal arve denne konflikten, seier Aina Gamborg i Jølster i Sunnfjord.

Gamborg har teke initiativet til eit opprop for fred og forsoning i kommunen, og for at debatten om kommunesamanslåing skal leggjast daud.

VIL LEGGJE DEBATTEN BAK SEG: Aina Gamberg vil at debatten om kommunesamanslåing skal leggjast daud, og at folk i Jølster skal gå vidare. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

I april i fjor var det folkerøysting i kommunen, og folket var delt på midten. 48,5 prosent ville halde fram som eigen kommune. 51,4 prosent ville slå seg saman med Førde, Naustdal og Gaular.

I den austre delen av kommunen røysta nesten alle mot, i den vestlege røysta nesten alle for.

No har hundrevis av folk skrive under ein underskriftskampanje for å halde ei ny folkerøysting. Splittinga held fram.

DELT I TO: Jølster kommune er delt på midten. Halvparten av befolkninga vil ha kommunesamanslåing, den andre halvparten vil ikkje. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

Gir Senterpartiet deler av skulda

– Senterpartiet har all interesse av å halde denne debatten i live, seier Venstre sin stortingsrepresentant frå Sogn og Fjordane, Sveinung Rotevatn.

Han meiner at Sp sin retorikk knytt til kommunereforma, bidreg til å nøre opp under den type konfliktar ein har i til dømes Jølster. Det er særleg det at partiet opnar for å reversere samanslåingane etter valet, han ikkje likar.

– Omkampar er sjeldan egna til å samle, dei er snarare egna til å skape meir splid. Det er veldig uvanleg i Norge at ein går inn for å reversere store vedtak som eit fleirtal på Stortinget står bak. Det er veldig spesielt, og veldig synd, at vi no har store og viktige parti som går inn for det.

OPPROP: Aina Gamberg har starta opprop for å respektere folkerøystinga i Jølster. Foto: Aleksander Åsnes / NRK

– Det er Venstre som skapar meir splid

Medan Rotevatn meiner at Sp skapar splid med sin retorikk, svarar Senterpartiet at det tvert om er Venstre som skapar meir splid.

– Det er Venstre som har vore ein av pådrivarane for denne kommunereforma, og det er det som har akselerert den splittinga som vi ser i til dømes Jølster. Det seier stortingsrepresentant og tidlegare leiar og kommunalminister for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete.

Ho stussar også på om Rotevatn kjenner heile historia til Jølster.

– Vi som har vore aktiv i Sogn og Fjordane i nokre år, veit jo at denne spliden ikkje starta med årets valkamp. Jølster har vore ein splitta kommune lenge. Rotevatn kan ikkje ha vore mykje i Sogn og Fjordane om han trur denne konflikten starta i sommar.

STÅR PÅ SITT: Liv Signe Navarsete er ikkje samd i at Senterpartiet nører opp under konflikten i Jølster. Ho seier at det heller er Venstre som er med på å skape meir splid. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Vi vil berre ha fred

Initiativtakaren bak den siste underskriftskampanjen i Jølster, seier at dei ønskjer å sjå framover.

Etter vel eitt døgn har over 400 personar signert aksjonen.

– Vi vil berre ha fred i kommunen vår, vi ønskjer å leggje dette bak oss. Det viktige er at folk respekterer folkerøystinga, seier Gamborg.