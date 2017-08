Rashad seld til eliteserieklubb

Det stadfestar Sarpsborg 08 på sine heimesider.

Tidlegare onsdag melde Sarpsborg Arbeiderblad at Muhammed var på trening i Sarpsborg og Florø-trenar Terje Rognsø sa før overgangen var bekrefta.

– Det stemmer. Han er i Sarpsborg for å sluttføre forhandlingane om ein eventuell overgang. Klubbane er samde, og no står det på ein medisinsk sjekk og at han og klubben blir samde om ein kontrakt. Går det i orden, blir han Sarpsborg-spelar, sa Rognsø.

Muhammed har scora tre mål og har vore nest sist på ballen åtte gonger før scoringar denne sesongen.

– Rashad er ein spelar med voldsom x-faktor. Han har ein fart få i den norske toppfotballen kan matche. Eit dyr, seier sportssjef i Sarpsborg 08, Thomas Berntsen til klubben sine heimesider.

Ingen av klubbane har gått ut med kor mykje overgangen kosta.