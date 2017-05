Prisdryss over Kongevegen

– Vi kom jo for å ta i mot den prisen som heiter Europa Nostra sin kulturminnepris, men så synte det seg at vi faktisk har vunne den endå meir prestisjetunge Grand Prix-prisen, forklarar ordførar i Lærdal Jan Geir Solheim.

Det er EU-kommisjonen som deler ut prisen, og blant tidlegare vinnarar kan ein mellom anna finne Stonehenge som vann prisen i 2015.

I år var det fleire internasjonale kulturminne som kjempa om prisen. Eit palass i Romania og eit hagekompleks i Kroatia var blant favorittane, men det var Kongevegen som stakk av med gullmedaljen og prispengane på ti tusen euro.

– Dette er stort, fordi det syner at det arbeidet vi har gjort med Kongevegen vekkjer merksemd også i utlandet, og blir sett pris på over heile Europa, seier lærdalsordføraren.

IMPONERTE: Kongevegen over Filefjell imponerte dei som hadde møtt opp på utdelinga i Turku i Finaldn måndag kveld. Foto: Jan Geir Solheim

Tok sølv i publikumskategorien

Kongevegen stakk også av med sølvmedaljen i publikumskategorien, og gjorde med det nesten reint bord på utdelinga, der 29 kulturminne var med å kjempa om prisen.

– Det har vore eit fantastisk arrangement inne i ei fullstappa kyrkje her i Turku i Finland. Den berømte operasongaren Placido Domingo delte ut prisen, og Kongevegen såg ut til å imponere dei frammøtte, seier Solheim.

Kongevegen over Filefjell vart i 1790-åra den første vegen mellom Vestlandet og Austlandet der ein kunne nytte hest og kjerre. Dei siste åra har partiet mellom Lærdal og Vang vorte rusta opp for å ta det tilbake til slik det skal ha sett ut for to hundre år sidan.

NØGDE: Dei to ordførarane i Vang og Lærdal var særs nøgde under utdelinga i Turki i Finalnd måndag kveld. Foto: privat

Trur det kan setje Vestlandet på kartet

Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling var også med på utdelingsseremonien i Finland måndag kveld.

STORT ARBEID: Å restaurere Kongevegen har vore eit stort arbeid, og Jenny Følling tykkjer det er kjekt at arbeidarane som var med på dette no får merksemd. Foto: Jan Adriansen

– Vi veit at vi har flott natur på Vestlandet, og at kulturminna våre utmerker seg. At vi får to prisar på denne utdelinga er likevel langt utover det vi torde å håpe på.

Følling trur prisdrysset kan vere med å setje Vestlandet endå meir på kartet i turistsamanheng.

– Dette vil kunne gje oss endå meir internasjonal merksemd, men det er også utruleg kjekt for alle dei som har vore med på å restaurere Kongevegen at ein no blir heidra og får anerkjenning for det arbeidet.