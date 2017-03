No veit vi kven desse jentene er

– Dei siste femti åra har eg ikkje treft meir enn ei av dei, men det var ikkje vanskeleg å kjenne igjen dei fire jentene, seier Magnus Aarseth frå Jølster.

Han gjekk i klasse med jentene på heimeyrkeskulen i Jølster i 1965. Og det gjorde inntrykk.

GODE MINNER: Magnus Aarseth hugsar godt tida frå heimeyrkeskulen i Jølster og ser med glede tilbake på den tida han gjekk der. Foto: Privat

– Det var rett spesielt at fire jenter gjekk på ei slik mannfolklinje. Og det er klart at i den alderen der, så hadde vi auga opne for det andre kjønn. Jentene budde rundt om på gardane, så det var mogleg å treffe dei utanom skuletid og, seier Aarseth lattermildt.

– Kva skjedde då?

– Nei det var jo litt flørting då veit du. Men det vart ikkje noko meir utav det, seier Aarseth.

KAFFIKANNE: Denne kanna er laga i sløydklassen. Foto: NRK

Ei fin tid

Heimeyrkeskulen i Jølster fekk tidleg ord på seg for ein skule av høg kvalitet, og vart søkt av ungdom frå heile landet. Utgangspunktet for skulen var som i så mange andre bygder, dei mange snikkar- og saumkursa som vart haldne for gutar og jenter i mellomkrigstida.

– Det var ei veldig fin tid.Vi var ti elevar i klassen og fire jenter gjorde mykje med miljøet. Og jentene var flinke. Dei laga gjerne litt mindre og meir detaljerte ting enn vi gutane gjorde, seier Aarseth.

Han meiner å hugse at dei fire jentene i videoen er Norunn Bjørndal frå Møre og Romsdal, Inger Johanne Rømme frå Trøndelag, Jølstrunn Fossheim frå Jølster og Johanna Fure frå Stryn.

– Det var det dei heitte, men det kan jo hende at dei har gifta seg og skifta namn seier Aarseth.

På dette flyfotoet av Vassenden frå 1961 ser vi Heimeyrkeskulen nærast. Foto: Fjellanger Widerøe. Eigar: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Foto: Fjellanger Widerøe / © Fylkesarkivet

Lenge sidan

– Då eg såg bilete fekk eg ei kjensle av at dette må vere lenge sidan. Men så levde eg meg fort inn igjen i den tida og eg såg dei føre meg alle saman, seier Aarseth

Han skulle gjerne ha treft damene igjen ein dag.

– Vi hadde nok hatt mykje å snakke om etter så mange år. Det var eit rikt og spanande år, så vi hadde nok ikkje hatt noko problem med å halde praten i gang seier Aarseth.