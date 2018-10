Allereie frå sundag av vil kald luft trekke seg innover landet, noko som gjer at temperaturane kan søkke ned mot null på gradestokken.

– No er det absolutt på tide med vinterdekk, seier statsmeteorolog Steinar Skare.

Har du enda ikkje fastsett helgeplanane, så kan det vere greitt å bruke søndagen på å pakke vekk sommardekka. Aller først skal vi gjennom ei helg med varmluft, før vi får overgang til ein kaldare vêrtype over heile landet.

– Snøgrensa vil krype nedover. I låglandet kan skydekket sprekke opp, noko som gjer at det fort kan fryse på vegane frå sundag av, seier Skare.

Fredag morgon var det allereie frost mange stadar Østafjells, og verre skal det bli.

– Vi går ein vinterleg vêrtype i møte, så temperaturane vert alt anna enn spreke, seier Skare.

Kan bli kvitt på fjellovergangane

Meteorologen får støtte frå Statens vegvesen når det gjeld å kvitte seg med sommardekka.

– Dette med dekkbyte kjem ofte brått på folk. Det er lurt å bruke helga på bytte dekk, seier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Lærdal, Ketil Molvær.

På fjellovergangane i Sør-Noreg er det for det meste bart på fredag, men meteorologen åtvarar om at det kan bli kvitt i fjellet og at du må bu deg på skiftande vêr.

– Spesielt dei som skal over Sognefjellet må ha vinterdekk. Beredskapen er på plass i fjellet, men det kan vere greitt å vite at vi får eit omslag i vêret frå natt til måndag, seier Molvær.

KJEM BRÅTT PÅ: Bytt dekk i helga, seier vegtrafikkoperatør Ketil Molvær ved Statens Vegvesen. Foto: Jan Christian Jerving